به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات نشست قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران و هماهنگی با سازمان های مرتبط راه اندازی مرکز مشاوره تخصصی خانواده و حقوقی ویژه تاکسیرانان شهر تهران و خانواده های آنان در راستای بهبود کیفیت زندگی، ارتقای سلامت روان و تحکیم بنیان خانواده‌های محترم تاکسیرانان و همچنین ارائه خدمات تخصصی، حمایتی و پیشگیرانه مشاروه روان‌شناختی و خانواده و مشاوره حقوقی و قضایی در دستور کار سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران قرار گرفت.

وی ارائه خدمات حمایتی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی و روانی رانندگان زحمتکش تاکسی و خانواده‌های گرامی آنان را از رویکردهای کلیدی مدیریت شهری برشمرد و افزود: تاکسیرانان عزیز ما روزانه با مسائل و فشارهای کاری فراوانی در سطح کلان‌شهر تهران دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بی‌شک، داشتن خانواده‌ای آرام و برخورداری از سلامت روان، پشتوانه‌ای اساسی برای فعالیت ایمن و مؤثر این عزیزان در خطوط تاکسیرانی است. راه‌اندازی این مرکز تخصصی که برای نخستین بار در مجموعه تاکسیرانی پایتخت صورت می‌گیرد، پاسخی به نیازهای حمایتی و مشاوره‌ای این قشر پرتلاش و خانواده‌های است.

رحیمی با اشاره به انواع خدمات تخصصی قابل ارائه در مرکز مشاوره خانواده تاکسیرانان گفت: این مرکز با بهره‌گیری از متخصصان مجرب، طیف وسیعی از خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی شامل مشاوره فردی، بالینی، روان‌سنجی و خودشناسی، مشاوره تخصصی پیش از ازدواج، مشاوره تربیتی کودک و نوجوان، مشاوره خانواده و زوج‌درمانی و همچنین کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی را با شرایط ویژه و به صورت رایگان به خانواده بزرگ تاکسیرانی ارائه می‌دهد.

به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، مشاوران تخصصی روان‌شناسی، فردی و خانوادگی، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ در ساختمان شماره دو سازمان تاکسیرانی مستقر می شوند.

وی همچنین از راه اندازی مرکز مشاوره حقوقی و قضایی برای تاکسیرانان نیز خبر داد و گفت: ارائه راهنمایی و مشاوره حقوقی و قضایی به تاکسیرانان، با هدف افزایش آگاهی و شناخت قوانین و مقررات مرتبط و پاسخگویی به مسائل و ابهامات حقوقی، توسط کارشناسان حقوقی سازمان، روزهای سه‌شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ انجام خواهد شد.

این مرکز در ساختمان شماره ۲ تاکسیرانی واقع در بزرگراه جلال آل‌احمد، تقاطع بلوار اشرفی اصفهانی مستقر شده و تاکسیرانان گرامی و خانواده‌های ایشان می‌توانند جهت هماهنگی و دریافت نوبت مشاوره، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۶ به این مرکز مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۰۹۹۰۵۴۷۰۱۵۴ تماس حاصل نمایند.