به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر شنبه در نشست ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، با اشاره به تشکیل ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، گفت: این ستاد با حکم حجت‌الاسلام موسی‌پور (نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی) و به ریاست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تشکیل شده است.

وی بر اهمیت فعالیت اثرگذار ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در استان گیلان تاکید کرد و افزود: این ستاد با اهداف پنجگانه پاسداشت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت جایگاه زن و مادر؛ معرفی جایگاه زن در معارف دینی و سیره اهل‌ بیت(ع)؛ تحکیم جایگاه خانواده به‌عنوان کانون اصلی جامعه؛ ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به‌عنوان ارزش بنیادین اسلامی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه زن و خانواده تشکیل گردیده است.

حجت‌الاسلام اشجری با اشاره به همزمانی مبارک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و میلاد امام خمینی (ره)، اظهار کرد: معمار کبیر انقلاب اسلامی در توصیف کمالات حضرت فاطمه زهرا(س) فرموده‌اند اگر حضرت فاطمه(س) مرد بود، پیامبری از پیامبران الهی بود یعنی وجود گرامی وی جامع کمالات و فضائل اخلاقی بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگو و اسوه همه بشریت دانست و تصریح کرد: وقتی امام زمان(عج)، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگو و اسوه خویش معرفی می‌کنند، همه زنان و مردان می‌توانند از ایشان در لحظه لحظه زندگی خود تاسی بجویند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی به ما آموخت که زنان نباید در منزل حبس باشند، بیان کرد: بر اساس آموزه‌های دینی زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند و در مسئولیت‌های خود بدرخشند.

حجت‌الاسلام اشجری به حضور مستمر و پرشور زنان در اجتماعات مردمی شبانه اشاره کرد و گفت: زنان سلحشور گیلانی از اولین لحظات شهادت قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (رضوان الله علیه) در میادین و خیابان‌ها حاضر شدند، خوش درخشیدند و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه ۸۲۰۶ شهیده تقدیم انقلاب اسلامی شده است، اظهار کرد: ۵۷ تن از این شهدا گیلانی هستند که وظیفه داریم از فرصت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر برای معرفی آنان به نسل جوان بهره‌مند شویم.

وی به تقارن هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با هفته بسیج مستضعفین اشاره کرد و افزود: این همزمانی فرصت مناسبی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بانوان بسیجی جهادگر و خوش‌فکر است.

حجت‌الاسلام اشجری با بیان اینکه نوجوانان و جوانان، شیفته شنیدن ناگفته‌هایی از ابعاد شخصیت شهدا هستند، گفت: پیشنهاد می‌شود از ظرفیت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر برای معرفی شهیده مرضیه نبوی‌نیا و دیگر شهدای زن استان گیلان استفاده شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اینکه برنامه‌های ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، تنها مختص به بانوان شاغل در ادارات نباشد، اظهار کرد: همه زنان، دختران و خانواده‌ها باید مخاطب برنامه‌های این ستاد باشند.

وی با بیان اینکه دقت شود برنامه‌های ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به اجتماعات مردمی شبانه آسیب نرساند، تصریح کرد: برنامه‌های این ستاد علاوه بر مرکز استان به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های سراسر استان تسری یابد.