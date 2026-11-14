به گزارش خبرنگار مهر، صمد زمانزاد قویدل ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت استمرار تولید در واحدهای پرورش طیور اظهار کرد: تأمین دمای مناسب سالن‌های مرغداری، به‌ویژه در فصل سرد سال، نقش اساسی در حفظ سلامت، رشد مطلوب و کاهش تلفات گله‌ها دارد و هرگونه اختلال در سیستم گرمایشی می‌تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی به بهره‌برداران وارد کند.

وی با بیان اینکه تأمین سوخت جایگزین نباید به زمان قطع یا افت فشار گاز موکول شود، افزود: مرغداران باید پیش از آغاز فصل سرما، متناسب با ظرفیت واحدهای خود نسبت به ذخیره‌سازی گازوئیل و سایر سوخت‌های مجاز اقدام کرده و از آماده‌به‌کار بودن تجهیزات دوگانه‌سوز اطمینان حاصل کنند.

۱۰ اقدام ضروری برای مدیریت مصرف انرژی در مرغداری‌ها

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، آماده‌سازی واحدهای پرورش طیور برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی انرژی را مستلزم رعایت ۱۰ اقدام اساسی دانست.

به گفته زمانزاد قویدل، تأمین و ذخیره‌سازی به‌موقع سوخت جایگزین، آماده‌سازی و آزمایش تجهیزات دوگانه‌سوز، عایق‌کاری سقف و دیوارهای سالن‌ها، تنظیم دمای استاندارد متناسب با سن و نیاز گله، سرویس و نگهداری دوره‌ای تجهیزات گرمایشی، مدیریت اصولی تهویه، استفاده از ترموستات‌ها و سامانه‌های هوشمند کنترل دما، جلوگیری از اتلاف انرژی، تدوین برنامه شرایط اضطراری و پایش مستمر میزان مصرف و ذخیره سوخت، مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز در این زمینه است.

وی مدیریت صحیح تهویه سالن‌های پرورش طیور را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: کاهش بی‌رویه تهویه با هدف حفظ گرما، می‌تواند کیفیت هوای سالن را کاهش داده و مشکلات بهداشتی برای گله ایجاد کند؛ ازاین‌رو، تهویه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حفظ دمای مطلوب، هوای تازه متناسب با شرایط پرورش نیز تأمین شود.

بازبینی تجهیزات گرمایشی و پیش‌بینی شرایط اضطراری

زمانزاد قویدل با تأکید بر ضرورت بازبینی تجهیزات گرمایشی گفت: هیترها، مشعل‌ها، ترموستات‌ها، فن‌ها و عایق‌کاری لوله‌ها باید به‌صورت مستمر بررسی شوند و با استفاده از تجهیزات استاندارد و کم‌مصرف، رفع فرسودگی سیستم‌های گرمایشی و کنترل عملکرد آنها، ضمن کاهش مصرف گاز، راندمان انرژی افزایش یافته و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد.

وی پیش‌بینی امکانات مورد نیاز برای شرایط اضطراری را از دیگر الزامات فعالیت مرغداری‌ها در فصل سرما عنوان کرد و افزود: بهره‌برداران باید علاوه بر آماده‌سازی تجهیزات جایگزین، برق اضطراری را پیش‌بینی کرده، ایمنی مخازن و تجهیزات ذخیره سوخت را بررسی و برای زمان افت فشار یا قطع احتمالی گاز، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین کنند تا روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در پایان مدیریت مصرف گاز، آماده‌سازی تجهیزات دوگانه‌سوز و تأمین به‌موقع سوخت جایگزین را سه ضرورت اساسی برای استمرار فعالیت مرغداری‌ها در فصل سرما دانست و تأکید کرد: رعایت این توصیه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، به حفظ سلامت گله‌ها، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی جامعه کمک می‌کند.