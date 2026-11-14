به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود اتباع بیگانه به سطح شهرستان و در راستای اجرای طرح هجرت و جمع آوری اتباع غیرمجاز، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی، ۲۱ نفر تبعه غیرمجاز را در اتوبان پیامبر اعظم (ص) که با سه خودرو سواری به سمت مرکز استان در حرکت بودند را شناسایی و جمع آوری و طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشوری خودشان بازگردانده خواهند شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق از مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس تشکر و قدردانی و در پایان از شهروندان درخواست کرد:درصورت مشاهده هرگونه مواردمشکوک و به کارگیری اتباع بیگانه موضوع را به پلیس اطلاع دهند.