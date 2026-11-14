به گزارش خبرگزاری مهر، اظهارات مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) درباره خبرنگاران در نشست رسمی استانداری همدان با واکنش جامعه رسانه‌ای استان روبه‌رو شد؛ خانه مطبوعات همدان خواستار توجه مسئولان به حفظ شان خبرنگاران و تقویت فرهنگ پاسخگویی شد.

در متن بیانیه آمدت است:

آقای مدیرعامل، رسانه‌ها را باید شنید، نه اینکه به سکوت فراخواند!

ادب مرد به ز دولت اوست

اظهارات سخیف مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نشست رسمی استانداری همدان، درباره خبرنگاران و نحوه انعکاس سخنان وی، با واکنش و نگرانی جامعه رسانه‌ای استان همراه شده است.

براساس روایت خبرنگاران حاضر در جلسه، روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در نشست مدیرعامل شستا با حضور استاندار همدان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مردم استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در پاسخ به اشاره دکتر حاجی‌بابایی مبنی بر اینکه خبرنگاران سخنان مطرح‌شده را منعکس خواهند کرد، عبارتی با این مضمون از سوی مدیرعامل شستا بیان شده است: «خبرنگاران غلط می‌کنند مطالب من را منتشر کنند.» که بعد با عبارت شوخی کردم آن را توجیه کرد.

اگر این عبارت به همین شکل بیان شده باشد، بدون تردید با شأن یک جلسه رسمی و جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران هم‌خوانی ندارد و انتظار می‌رود مدیران در مواجهه با رسانه‌ها، از ادبیاتی متناسب با جایگاه مسئولیت خود استفاده کنند.

آقای مدیرعامل! شستا یکی از مجموعه‌های مهم اقتصادی کشور و متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است؛ مجموعه‌ای که سرمایه و دارایی آن با منافع میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و کارگر گره خورده است. طبیعی است که عملکرد چنین مجموعه‌ای در معرض پرسش، نظارت و مطالبه‌گری افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داشته باشد.

خبرنگاران نه در برابر مدیران قرار دارند و نه وظیفه‌ای جز انعکاس واقعیت‌ها، انتقال مطالبات مردم و پیگیری مسائل عمومی برعهده دارند. رسانه قرار نیست صرفاً شنونده سخنان مدیران باشد؛ بلکه حق دارد سؤال بپرسد، پاسخ بخواهد و آنچه را در چارچوب اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای مطرح می‌شود، به اطلاع مردم برساند.

حضور مدیران ارشد مجموعه‌های اقتصادی در استان همدان، فرصتی برای پاسخ‌گویی درباره پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی و مطالبات مردم است. انتظار می‌رود این فرصت به زمینه‌ای برای گفت‌وگو و شفاف‌سازی تبدیل شود، نه اینکه خبرنگاران در جایگاه پرسشگر با برخوردهای نامناسب مواجه شوند.

جامعه رسانه‌ای همدان همواره تلاش کرده است در کنار نقد منصفانه، زمینه‌ساز تعامل سازنده میان مردم و مسئولان باشد. البته این تعامل زمانی شکل می‌گیرد که احترام متقابل، پذیرش نقد و حق پرسشگری رسانه‌ها به رسمیت شناخته شود.

از این رو، انتظار می‌رود مدیرعامل شستا درباره اظهارات مطرح‌شده توضیح دهد و در صورت بیان چنین عبارتی، با اصلاح موضع خود، احترام به جایگاه خبرنگاران و نقش رسانه‌ها را مورد تأکید قرار دهد.

هم‌چنین انتظار می‌رود ریاست سازمان تأمین اجتماعی کشور و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بررسی موضوع، نسبت به حفظ شأن حرفه‌ای اصحاب رسانه و تقویت فرهنگ پاسخگویی در مجموعه‌های تابعه، توجه لازم را داشته باشند.

آقای مدیرعامل؛ مسئولیت مدیریتی با حق پرسشگری رسانه‌ها منافاتی ندارد. رسانه‌ها نه در پی تقابل با مدیران و نه به دنبال حاشیه‌سازی هستند، مطالبه آن‌ها احترام، شفافیت و پاسخ‌گویی است.

مدیران می‌آیند و می‌روند، اما احترام به رسانه و اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که باید همواره حفظ شود.

لازم‌ به‌ذکر است که صوت توهین مدیرعامل شستا مستند بوده و خانه مطبوعات استان در صورت نیاز آن را منتشر خواهد کرد.

خانه مطبوعات استان همدان