به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی اصفهان ظهر امروز با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که با تشدید شرایط سکون و پایداری جو طی فردا یک‌شنبه ۲۴ آبان تا روز دوشنبه هفته جاری، غلظت آلاینده‌ها افزایش و کیفیت هوا کاهش خواهد یافت.

بنا بر اعلام هواشناسی، انباشت آلاینده‌ها بر اثر تشدید سکون جوی به ویژه در مناطق مرکزی استان به ویژه کلانشهر اصفهان و شهرهای خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، لنجان، شاهین شهر و میمه، مبارکه، فلاورجان، نجف آباد و کبوتر آباد پیش‌بینی شده است.

هواشناسی نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها هشدار داده و افزوده است که در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌ (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد بسیار ناسالم و کاهش دید افقی در صورت افزایش ذرات معلق و تشدید آن بوِیژه در ساعات پایانی شب و ساعات اولیه روز وجود دارد.

هواشناسی اصفهان همچنین به استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی توصیه و بر لزوم مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ و بقایای کشاورزی، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.