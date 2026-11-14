دریافت 4 MB کد مطلب 7010573 https://mehrnews.com/x3dBRW ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲ کد مطلب 7010573 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲ لحظه تلخ آرمیتا؛ روایت شهره پیرانی از شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب شهره پیرانی از لحظهای میگوید که آرمیتا از خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی مطلع شد. کپی شد مطالب مرتبط برگزاری کنگره بینالمللی اندیشه قرآنی امام شهید در چهارمحال و بختیاری خانواده در محاصره اندیشههای غربی؛ فقه اسلامی چه پاسخی دارد؟ حجت الاسلام محمدی: رهبر شهید انقلاب الگوی ماندگار کار جهادی است برچسبها شهره پیرانی آرمیتا رضایی نژاد رهبر معظم انقلاب اسلامی
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