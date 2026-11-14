به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی با تأکید بر تداوم روند عادی توزیع سوخت در استان فارس گفت: مردم نگران تأمین بنزین نباشند، چراکه توزیع بنزین و نفت‌گاز در جایگاه‌های استان طبق روال معمول ادامه دارد و هیچ تصمیمی برای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در فارس اتخاذ نشده است.

وی با اشاره به صف‌های طولانی مقابل برخی جایگاه‌های سوخت به‌ویژه در شهر شیراز ادامه داد: بر اساس گزارش مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میزان توزیع بنزین در روزهای اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده افزود: طبق وعده مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر برنامه‌ای برای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت در استان فارس وجود ندارد و این کارت‌ها همچنان مطابق روال گذشته در دسترس مردم قرار دارند.

حسینی با بیان اینکه جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها با هدف مقابله با قاچاق سوخت در ۱۱ استان مرزی کشور اجرا شده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل بخشی از مراجعه‌کنندگان به جایگاه‌های سوخت استان فارس از سایر استان‌ها هستند و این مسئله در کنار نگرانی‌های ایجادشده درباره کارت‌های سوخت، موجب افزایش مراجعات و شکل‌گیری صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌ها شده است.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز مسئولان دولتی از اظهارنظر درباره تصمیمات نهایی‌نشده تصریح کرد: بخشی از نگرانی مردم درباره احتمال جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها ناشی از اطلاع‌رسانی‌های زودهنگام بوده که در نهایت به افزایش مراجعات و هجوم به جایگاه‌های عرضه سوخت منجر شده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس همچنین درباره وضعیت استان‌هایی که کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در آن‌ها جمع‌آوری شده است، گفت: تدابیری اتخاذ شده تا در ۱۱ استان مشمول این طرح، سهمیه مازاد موردنیاز در کارت سوخت شخصی افراد لحاظ شود.

حسینی با تأکید دوباره بر تداوم فعالیت کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های فارس بیان کرد: با توجه به اینکه تصمیمی برای جمع‌آوری این کارت‌ها در استان اتخاذ نشده و روزانه به میزان کافی بنزین در جایگاه‌ها توزیع می‌شود، مردم هیچ نگرانی بابت تأمین سوخت نداشته باشند و از مراجعه غیرضروری و هجوم به جایگاه‌ها خودداری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت افکار عمومی در حوزه انرژی گفت: دشمن روی ایجاد نارضایتی مردم در حوزه انرژی به‌ویژه بنزین حساب ویژه‌ای باز کرده است و مسئولان باید با اتخاذ تصمیمات دقیق و به‌موقع و اطلاع‌رسانی شفاف، زمینه سوءاستفاده دشمن را از بین ببرند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت دادن مردم در تصمیمات دولت خاطرنشان کرد: دولت پیش از اجرای هرگونه طرحی باید مردم را در جریان جزئیات آن قرار دهد؛ چراکه مردم نامحرم نیستند و هر زمان مسئولان صادقانه با مردم صحبت کنند، جامعه شرایط کشور را بهتر درک کرده و همراهی بیشتری خواهد داشت.