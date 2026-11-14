به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تالش که با حضور یاسر اسلام‌دوست کاربندی، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی و نرگس دستیار، مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان برگزار شد، آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه و پیشرفت کشور دانست.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است، اظهار کرد: پرورش نسلی توانمند، آگاه و مسئولیت‌پذیر نیازمند توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت و فراهم کردن بسترهای مناسب آموزشی است.

فرماندار تالش با بیان اینکه آموزش و پرورش تنها به انتقال دانش و محفوظات محدود نمی‌شود، افزود: تعلیم و تربیت باید در کنار یکدیگر دنبال شوند تا دانش‌آموزان برای حضور مؤثر، آگاهانه و مسئولانه در جامعه آماده شوند.

جمشیدی سه‌ساری با اشاره به شرایط جغرافیایی و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان تالش تصریح کرد: گستردگی جغرافیایی، تنوع قومی و شرایط اقلیمی این شهرستان، ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با اقتضائات منطقه‌ای در حوزه آموزش را دوچندان کرده است.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مدارس روستایی و عشایری تصریح کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که امکانات و فرصت‌های تحصیلی مناسب در اختیار همه دانش‌آموزان، حتی در دورترین نقاط شهرستان قرار گیرد و فاصله برخورداری مدارس شهری و روستایی کاهش یابد.

فرماندار تالش همچنین با اشاره به ظرفیت‌های انسانی این شهرستان، معلمان پرتلاش و متعهد و دانش‌آموزان مستعد را از سرمایه‌های ارزشمند منطقه دانست و گفت: حمایت از فرهنگیان و رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان، در واقع حمایت از بنیان‌های توسعه و پیشرفت جامعه است.

جمشیدی سه‌ساری در پایان بر ضرورت هم‌افزایی مدیریت شهرستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: با هماهنگی و مشارکت مجموعه‌های مسئول می‌توان زمینه ارتقای کیفیت آموزش، تقویت زیرساخت‌های مدارس و تحقق عدالت آموزشی را فراهم کرد.