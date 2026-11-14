لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان از امروز تا اواسط روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه، صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از ظهر روز دوشنبه در بیشتر مناطق استان غبار صبحگاهی و در نواحی مرکزی و صنعتی اصفهان افزایش غلظت آلایندهای جوی دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید سکون جوی طی ۲۴ ساعت آینده، تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی، شاخص آلودگی هوا در نواحی مرکزی و صنعتی در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده در حد بسیار ناسالم افزایش خواهد یافت.

امینی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه افزایش دارد، اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان خواهند بود.

وی افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.