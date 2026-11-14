به گزارش خبرنگار مهر، شهرام بلندپرواز، در نشست خبری پنجمین کنگره تروما با اشاره به ابعاد پنهان خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: تلفات جاده‌ای تنها بخش کوچکی از خسارات این حوادث را نشان می‌دهد و بخش دیگری از آسیب‌ها مربوط به افرادی است که پس از تصادف زنده می‌مانند، اما با عوارضی مانند قطع عضو، معلولیت و آسیب‌های جسمی ماندگار مواجه می‌شوند و ممکن است سال‌ها با این شرایط زندگی کنند.

وی با تشبیه خسارات تصادفات به کوه یخ افزود: آنچه در آمار تلفات جاده‌ای مشاهده می‌کنیم، در واقع نوک کوه یخ است و بخش بزرگی از خسارات، مربوط به مصدومانی است که پس از حادثه با پیامدهای طولانی‌مدت آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مسئول مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جان‌باختگان تصادفات را افراد جوان تشکیل می‌دهند، بیان کرد: تفاوت مهم تلفات جاده‌ای با بسیاری از بیماری‌ها، سن افرادی است که جان خود را از دست می‌دهند؛ چراکه بسیاری از قربانیان حوادث رانندگی هنوز سال‌های زیادی از عمرشان باقی مانده است و به همین دلیل، میزان عمر ازدست‌رفته ناشی از این حوادث قابل مقایسه با بسیاری از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های دوران سالمندی نیست.

بلندپرواز در ادامه از میزبانی شیراز برای برگزاری پنجمین کنگره ملی تروما خبر داد و گفت: امسال افتخار داریم که پس از تهران، نخستین شهر میزبان این کنگره ملی باشیم. این کنگره از ۲۷ تا ۲۹ با حضور متخصصان و صاحب‌نظران حوزه تروما در شیراز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال از این رویداد علمی تصریح کرد: تاکنون نزدیک به هزار نفر برای حضور در کنگره ثبت‌نام کرده‌اند و از میان مقالات ارسال‌شده، ۳۶ مقاله برای ارائه به‌صورت سخنرانی و بیش از ۲۴۰ مقاله برای ارائه به‌صورت پوستر پذیرفته شده است.

مسئول مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در طول سه روز برگزاری کنگره، ۱۸ میزگرد تخصصی با حضور پنج تا هفت نفر از استادان و متخصصان حوزه تروما برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف در این رویداد گفت: تلاش کرده‌ایم مباحث کنگره صرفاً به دانشگاه‌ها و مباحث علمی محدود نشود و دستگاه‌هایی مانند وزارت راه، شهرداری‌ها، پلیس و سایر مجموعه‌های مرتبط با پیشگیری و مدیریت حوادث نیز در میزگردها حضور داشته باشند.

بلندپرواز هدف اصلی این رویکرد را دستیابی به نتایج کاربردی عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که در پایان کنگره، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی استخراج شود تا بتوان از آنها برای کنترل و کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای استفاده کرد.

وی با اشاره به وضعیت حوادث رانندگی در استان فارس اظهار کرد: استان فارس در سال‌های متمادی از استان‌های دارای بیشترین آمار حوادث و تلفات جاده‌ای در کشور بوده است. یکی از دلایل این وضعیت، قرار گرفتن استان در مسیرهای مواصلاتی و تردد بالای وسایل نقلیه است، البته این موضوع تنها عامل بروز چنین شرایطی نیست.

مسئول مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اصلاح رفتارهای رانندگی، به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه به‌عنوان پزشک و مسئول حوزه تروما از پیامدهای حوادث رانندگی آگاهی دارم، سال گذشته خودم نیز چندین جریمه رانندگی داشته‌ام.

بلندپرواز ادامه داد: وقتی فردی مانند من که از نزدیک با عواقب حوادث رانندگی مواجه است، همچنان تخلف رانندگی دارد، باید بپذیرد که بخشی از مشکل به رفتار خود رانندگان بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح فرهنگ رانندگی باید از خود افراد آغاز شود، خاطرنشان کرد: همه ما باید در رفتار رانندگی خود تجدیدنظر کنیم و این اصلاح را از خودمان و اطرافیانمان آغاز کنیم تا موضوع رعایت قوانین و پیشگیری از حوادث رانندگی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.