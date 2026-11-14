به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره‌های هنری مدرسه، اسامی دانش‌آموزان راه‌یافته به بخش مسابقه یازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه و جشنواره عکس و گرافیک دانش‌آموزی مدرسه اعلام شد.

در یازدهمین دوره جشنواره‌های هنری مدرسه، در مجموع ۱۷ هزار و ۳۸ اثر از سوی دانش‌آموزان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره‌ها ارسال شد که از این میان، ۲ هزار و ۸۳۳ اثر به بخش مسابقه راه یافته‌اند.

فهرست اسامی دانش‌آموزان راه‌یافته به همراه عنوان آثار آنها در کانال‌های رسمی هر یک از جشنواره‌ها منتشر شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند برای مشاهده این فهرست به سایت جشنواره مراجعه کنند.