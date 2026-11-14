به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ضرابی، کارشناس سازمان هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از تداوم آلودگی هوا در شهرهای پرتردد از جمله تهران، اراک، تبریز و اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، امروز (یکشبنه، ۲۳ آبان) در بیشتر ساعات روز وزش باد قابل‌ملاحظه‌ای در سطح کشور نخواهیم داشت.

وی افزود: امروز افزایش سرعت وزش باد در محدوده خلیج فارس و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب مواج و متلاطم شدن آب‌های این دو منطقه شود. این شرایط جوی طی فردا نیز ادامه خواهد داشت.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در شهرهای پرتردد بیان کرد: با توجه به نبود وزش باد مناسب در شهرهایی مانند تهران، اراک، تبریز و اصفهان و همچنین سرمای هوا در ساعات شبانگاهی، شرایط برای تهویه طبیعی هوا فراهم نیست. از این رو، با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، به‌ویژه در استان تهران، مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: میانگین شاخص کیفیت هوای شهر تهران در ساعت ۸ صبح امروز به عدد ۱۲۹ رسیده که در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. البته در حال حاضر شهرری با ثبت شاخص ۱۶۸، بالاترین میزان آلودگی را دارد که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای تمام افراد جامعه است.

هشدار به تهرانی‌ها درباره آلودگی هوا؛ از ورزش در فضای باز خودداری کنید

ضرابی تصریح کرد: در صورتی که روند افزایش غلظت آلاینده‌ها ادامه پیدا کند، شاخص کیفیت هوای تهران می‌تواند از عدد ۱۵۰ عبور کند و در محدوده ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی در روزهای پیش‌رو گفت: به هم‌وطنان، به‌ویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و افرادی که فعالیت ورزشی انجام می‌دهند، توصیه می‌کنیم امروز و فردا از ورزش در فضای باز خودداری کنند؛ چراکه شرایط هوا برای فعالیت در محیط‌های باز مناسب نیست.

این کارشناس سازمان هواشناسی یادآور شد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی نیز باید از حضور و تردد غیرضروری در فضاهای باز جداً خودداری کنند.

وی با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده اظهار کرد: با وجود سرمای شبانگاهی، خبر خوب این است که انتظار داریم امروز و فردا در طول روز به‌تدریج بر میزان دمای هوا افزوده شود. این افزایش دما می‌تواند به کاهش مصرف انرژی نیز کمک کند و شرایط را برای شکل‌گیری ناپایداری‌های جوی در روزهای آینده فراهم سازد.

سامانه بارشی جدید در راه کشور

این کارشناس سازمان هواشناسی درباره زمان ورود سامانه بارشی به کشور افزود: از یکشنبه شب، به‌تدریج و با شمالی شدن سوی جریان هوا در مناطق شمالی کشور، بارش‌ها آغاز می‌شود. روز دوشنبه این بارش‌ها استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و همچنین بخش‌هایی از استان اردبیل را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه (۲۶ آبان) فعالیت این سامانه بارشی تقویت می‌شود و بخش‌هایی از شمال غرب کشور و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز نیز از فعالیت آن تأثیر می‌پذیرند. البته بارش‌ها در دامنه‌های جنوبی البرز احتمالاً پراکنده خواهد بود و بیشتر ارتفاعات این مناطق را در بر می‌گیرد.

ضرابی با اشاره به پیامدهای وزش باد در روزهای آینده گفت: افزایش سرعت وزش باد می‌تواند به تهویه هوا و کاهش غلظت آلاینده‌ها کمک کند.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: برای روز چهارشنبه (۲۷ آبان) نیز در بخش‌هایی از جنوب غرب و جنوب شرق کشور، از جمله استان‌های کرمان، هرمزگان و مناطقی از سیستان و بلوچستان، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با رگبار و رعدوبرق همراه باشد.

آلودگی هوای تهران تا دوشنبه ادامه دارد؛ بارش برف در راه ارتفاعات

به گزارش مهر، بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا روز دوشنبه (۲۵ آبان) به‌دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری تهران مورد انتظار است.

همچنین از امروز (شنبه، ۲۳ آبان) تا فردا (۲۴ آبان)، به‌ویژه در ساعات شب تا اوایل صبح روز بعد، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش محسوس کیفیت هوا در برخی ساعات و افزایش شاخص آلودگی هوای پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

طی روزهای دوشنبه تا سه‌شنبه (۲۶ آبان) نیز با عبور یک موج کم‌دامنه از فراز منطقه، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد و گاهی بارش پراکنده و رگبار پیش‌بینی می‌شود. در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران نیز احتمال بارش برف وجود دارد.