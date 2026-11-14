به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعدازظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان لنگرود که در سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزار شد، با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات و پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: بخشی از پروژه‌ها از اعتبارات ملی به اعتبارات استانی منتقل شده‌اند و فهرست و چارچوب آن‌ها مشخص است؛ بنابراین شهرستان در این بخش امکان دخل و تصرف چندانی ندارد و دستگاه‌های اجرایی باید درباره جزئیات و روند اجرای پروژه‌های مربوط به حوزه خود توضیحات لازم را ارائه دهند.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش نخست و ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توزیع میان پروژه‌های شهرستان در نظر گرفته شده است، افزود: مجموع اعتبارات شهرستان به ۲۴۰ میلیارد تومان می‌رسد. برنامه اولیه ما توزیع اعتبارات میان ۱۲۰ پروژه بود.

محدودیت اعتبارات، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی را ضروری کرده است

گلشن با اشاره به وجود حدود ۱۰ پروژه بزرگ و مهم در شهرستان گفت: این پروژه‌ها برای تکمیل به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارند و همه دستگاه‌های مربوطه نیز بر ضرورت تأمین منابع مالی آن‌ها تأکید دارند.

وی مجتمع فرهنگی لنگرود را یکی از این طرح‌ها عنوان کرد و افزود: هنرمندان شهرستان چشم‌انتظار تکمیل هرچه سریع‌تر این مجتمع هستند و لازم است با تأمین اعتبار مناسب، روند اجرای آن سرعت بگیرد.

تکمیل پروژه‌های آب شرب، راه و ورزش در اولویت قرار دارد

فرماندار لنگرود با اشاره به مشکلات حوزه آب شرب شهرستان اظهار کرد: مردم در نقاط مختلف با مشکلاتی در زمینه آب شرب و ضرورت بازسازی زیرساخت‌های این حوزه مواجه هستند و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی پروژه انتقال آب مسیر لنگرود به لاهیجان، زمین ورزشی شلوار و استخر شنای فرهنگیان را از دیگر طرح‌های مهم شهرستان برشمرد و افزود: این پروژه‌ها و چند طرح دیگر برای تکمیل به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارند و تلاش ما بر این است که امسال منابع مالی مناسبی برای آن‌ها اختصاص دهیم تا در یکی دو سال آینده به نتیجه برسند و به بهره‌برداری برسند.

تجهیز ادارات نیز با وجود محدودیت منابع باید مورد توجه باشد

فرماندار لنگرود با اشاره به وضعیت اعتبارات مربوط به تأمین تجهیزات دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از بخش‌هایی که در تخصیص منابع با محدودیت مواجه شده، تأمین تجهیزات ادارات است و در حال حاضر اعتبار بسیار محدودی برای این موضوع اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌ایم تا حد امکان از محل اعتبارات موجود و ظرفیت‌های قابل استفاده، برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود اقدام کنند.

گلشن با قدردانی از همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: تلاش می‌کنیم در حد مقدورات، سایر پروژه‌ها و نیازهای دستگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرند تا در سال‌های آینده بتوانیم طرح‌های باقی‌مانده را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

مدیران دستگاه‌ها باید برای جذب اعتبار و پیشبرد پروژه‌ها فعالانه پیگیری کنند

فرماندار لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی پروژه‌ها از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: نمی‌توان صرفاً به این موضوع اکتفا کرد که اعتباری در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تعیین شود و پس از آن منتظر بمانیم تا منابع دیگری اختصاص پیدا کند.

وی افزود: وظیفه مدیران این نیست که تنها به اعتبارات مصوب شهرستان اکتفا کنند و باید برای جذب اعتبارات و استفاده از ظرفیت‌های موجود نظیر سرمایه‌گذاری و ماده 56 تلاش و پیگیری مستمر داشته باشند.

گلشن تأکید کرد: مدیران باید در قبال پروژه‌ها و نیازهای حوزه مسئولیت خود پاسخگو باشند و با ارائه برنامه و پیگیری مؤثر، برای حل مشکلات اجرایی شهرستان تلاش کنند.