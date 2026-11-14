به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، سعد معن رئیس سازمان روابط عمومی و ارتباطات دولت در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز شنبه، اخبار منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی درباره بسته شدن حریم هوایی عراق به مدت ۷۲ ساعت را نادرست دانست.

وی تاکید کرد که حریم هوایی عراق باز است و جریان ناوبری هوایی در آن به صورت عادی در جریان است و هیچ تصمیمی برای بسته بودن آن وجود ندارد.

او بیان کرد که ویدئویی که در این خصوص منتشر شده است، مربوط به قبل است و تغییراتی در آن اعمال شده که باعث شده از بستر و مفهوم واقعی خود خارج شود.

وی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و دنبال‌کنندگان خواست در انتشار اطلاعات، دقت و از اعتماد به ویدئوهای تقطیع شده یا دست‌کاری شده و همچنین مشارکت در انتشار شایعات خودداری کنند.

معن همچنین بر ضرورت دریافت اخبار و اطلاعات از منابع رسمی تاکید کرد.