به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر شنبه در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به آخرین وضعیت تحقق سرشماری در شهرستان‌های استان گفت: فرمانداران باید با جدیت برای افزایش درصد تحقق سرشماری در شهرستان‌های خود تلاش کنند.

وی افزود: به جزء سه شهرستان که به تحقق ۱۰۰ درصدی رسیده‌اند، میزان تحقق در سایر شهرستان‌ها بین ۴۳ تا ۸۶ درصد است و شش شهرستان نیز کمتر از ۶۰ درصد تحقق دارند.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره بهره‌وری در استان کرمان اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه بهره‌وری استان، در برخی بخش‌ها عقب‌ماندگی قابل توجهی مشاهده شده است.

طالبی، خواستار ارائه توضیح کتبی دستگاه‌های مربوطه درباره دلایل این عقب‌ماندگی شد و گفت: باید مشخص شود مشکل از کجاست تا تمرکز لازم بر این موضوع صورت گیرد و در حوزه بهره‌وری نیز جهشی در استان ایجاد شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی اعتبارات استانی و ملی از سوی دستگاه‌های اجرایی افزود: برخی دستگاه‌ها در جذب منابع ملی عملکرد و پیگیری مناسبی دارند، اما برخی دستگاه‌ها از ظرفیت‌های موجود آن‌طور که باید استفاده نمی‌کنند و در مواردی نیز ارتباط آنها با تهران ضعیف است.

استاندار کرمان همچنین بر تمرکز دستگاه‌ها بر منابع ملی و ظرفیت‌های قانون بودجه تأکید کرد و از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست ظرف ۱۰ روز آینده از دستگاه‌ها گزارش پیگیری‌های ملی و میزان استفاده از منابع ملی را دریافت کند.

طالبی، درباره مولدسازی نیز از اقدامات انجام‌شده در استان قدردانی کرد و گفت: در حوزه مولدسازی در استان جهش و فعالیت خوبی شکل گرفته است، اما همچنان دستگاه‌هایی وجود دارند که از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای استان کرمان در حوزه مولدسازی، خواستار استفاده بیشتر دستگاه‌ها از این ظرفیت شد و همچنین بر شناسایی پروژه‌های قابل اجرا در قالب مشارکت عمومی و خصوصی تأکید کرد.

استاندار کرمان پیشنهاد کرد: پروژه‌هایی که امکان اجرای آنها با مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد، شناسایی و برای هر پروژه سرمایه‌گذار مشخص شود.

وی گفت: می‌توان با مذاکره با بنگاه‌های اقتصادی، از ظرفیت آنها برای تکمیل برخی پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده کرد.

طالبی، افزود: با تهیه فهرستی از ظرفیت‌های موجود، امکان مذاکره و هماهنگی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، خصولتی و بنگاه‌های اقتصادی استان کرمان فراهم می‌شود و باید برای جذب منابع در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی از این ظرفیت استفاده کرد.

پیشرفت ۷۱ درصدی سرشماری نفوس و مسکن در استان کرمان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن اظهار کرد: این طرح از دوم آبان در سراسر کشور آغاز شده و عملیات جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات خانوارها در استان کرمان همزمان با برنامه ملی در حال انجام است.

محمدرضا وحیدی، با اشاره به اجرای سرشماری در دو مرحله افزود: در مرحله نخست، اطلاعات خانوارها با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه‌های آماری ۳۰ دستگاه اجرایی و با هماهنگی مرکز آمار ایران گردآوری شده و در مرحله میدانی، مأموران سرشماری اطلاعات خانوارها را بررسی و تکمیل می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ادامه داد: از مجموع ۷۸ هزار خانواری که اطلاعات آن‌ها نیازمند بازبینی مجدد بود، تاکنون اطلاعات ۵۶ هزار خانوار بررسی و تکمیل شده است که نشان‌دهنده پیشرفت حدود ۷۱ درصدی عملیات میدانی در این بخش است.

وحیدی، با بیان اینکه روند اجرای سرشماری در شهرستان‌ها یکسان نبوده است، گفت: شهرستان‌های فاریاب، رابر و جیرفت به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده‌اند؛ اما برخی مناطق از جمله جازموریان و شهربابک با عقب‌ماندگی مواجه بوده‌اند که برای جبران آن، از ظرفیت مأموران آزادشده در شهرستان‌های دیگر استفاده شده است.

وی میزان پیشرفت سرشماری در جازموریان را حدود ۴۳ درصد و در شهربابک را ۵۴ درصد اعلام کرد و افزود: مأموران برای پوشش مناطق با پیشرفت کمتر اعزام شده‌اند تا عملیات جمع‌آوری اطلاعات در همه شهرستان‌ها با روندی متوازن دنبال شود. رودبار جنوب نیز از دیگر شهرستان‌هایی بود که در مقطعی از برنامه عقب‌تر قرار داشت.

وحیدی، بخش دیگری از فرآیند سرشماری را مربوط به تکمیل اطلاعات توسط خود خانوارها دانست و اظهار کرد: برای حدود ۲۵۰ هزار خانواری که اطلاعات آن‌ها در پایگاه‌های آماری کامل نبوده، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده است. تاکنون حدود ۱۷۰ هزار خانوار اطلاعات خود را در سامانه مربوط تکمیل کرده‌اند و اطلاعات حدود ۸۰ هزار خانوار همچنان باقی مانده است.

وی از آغاز تماس تلفنی با خانوارهای باقی‌مانده خبر داد و تأکید کرد: با پیگیری تلفنی و اطلاع‌رسانی، تلاش می‌شود این خانوارها نیز در کوتاه‌ترین زمان اطلاعات خود را تکمیل کنند. وضعیت کلی سرشماری استان در سطح متوسط کشور قرار دارد و فرمانداران باید برای جبران عقب‌ماندگی‌های موجود، برنامه ویژه‌ای در دستور کار قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با تأکید بر اهمیت اطلاعات سرشماری در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای گفت: داده‌های دقیق جمعیتی و اطلاعات مربوط به خانوارها و پراکندگی جمعیت، مبنای مهمی برای شناخت نیازهای مناطق و برنامه‌ریزی در زمینه تخصیص منابع، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی خواهد بود.

ابلاغ سند سه‌ساله ارتقای بهره‌وری استان کرمان

وحیدی، در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب و ابلاغ سند ارتقای بهره‌وری استان کرمان برای دوره سه‌ساله ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ خبر داد و گفت: برنامه‌های مشخصی برای ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی پیش‌بینی شده و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بازه‌های زمانی معین پایش و گزارش خواهد شد.

وی همچنین درباره اعتبارات استان کرمان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد و ۲۷۹ تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به استان ابلاغ شده که به‌طور متوسط ۲۲.۲ درصد آن تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان افزود: اعتبارات هزینه‌ای نیز در چارچوب اعتبارات ابلاغی میان دستگاه‌های مشمول نظام استانی توزیع شده و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تعهدات دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.