به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی بعدازظهر شنبه در جلسه مدیریت بحران با اعلام آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از شهروندان و مسافران خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

محمدی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت دوشنبه ۲۵ آبان تا ظهر سه‌شنبه ۲۶ آبان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، این سامانه با بارش رگباری باران، بارش برف در ارتفاعات، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود.

وی با هشدار نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی محورهای مواصلاتی، ریزش سنگ و رانش زمین، افزود: شهروندان و مسافران از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، کوهنوردی، طبیعت‌گردی در مناطق پرخطر و سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین با تأکید بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ در سفرهای ضروری، از فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خواست آمادگی عملیاتی خود را حفظ کنند.

محمدی رصد مستمر شرایط جوی، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی، پاک‌سازی مسیرهای هدایت آب‌های سطحی، آمادگی نیروهای عملیاتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم را از جمله اقدامات ضروری در این شرایط برشمرد.

وی با اشاره به احتمال بروز اختلال در خدمات عمومی، بر آمادگی دستگاه‌های راهداری، آب، برق، گاز و مخابرات برای مدیریت حوادث احتمالی و ارائه خدمات فوری، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و روستایی تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در بخش کشاورزی و هماهنگی بین‌بخشی دستگاه‌های مسئول را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رعایت توصیه‌های ایمنی و جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی، نقش مؤثری در صیانت از جان و مال شهروندان و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات جوی دارد.