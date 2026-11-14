به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کلمه‌هایش» اثر محمدحسن شاهنگی، روایتی مختصر، لطیف، امروزین، خوشخوان و جذاب از زندگانی امیرالمؤمنین امام علی(ع) است که از زبان بانوی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا(س) نقل می‌شود. این اثر از تولد در کعبه و روزهای نخستین بعثت تا لیله‌المبیت، هجرت و فرازونیشب‌های صدر اسلام را با زبانی ساده و گیرا به تصویر کشیده است. نویسنده با بهره‌گیری از منابع معتبر تاریخی، نثری ادبی و شبه‌داستانی را خلق کرده که جایگاه بی‌بدلیل امام اول شیعیان را از منظر برترین بانوی عالم روایت ‌کند.

کتاب «کلمه‌هایش»(امام علی(ع) به روایت فاطمه زهرا(س)) دارای۱۳ فصل است؛ در فصل یکم با عنوان «اراده برادری» به زندگانی امام علی(ع) در خانه پیامبر(ص) در ایام کودکی ایشان پرداخته می‌شود. فصل دوم با نام «علی(ع) و دو دلی؟!» به فرازهایی از زندگی امام علی (ع) در شعب تا ماجرای لیله‎المبیت اختصاص دارد. در فصل سوم با نام «شیر و شمشیر» متمرکز بر حوادث جنگ بدر است. در فصل چهارم با عنوان«شیدایش شدم...» به ماجرای ازدواج حضرت زهرا(س) با علی(ع) پرداخته می‌شود. در فصل پنجم یعنی«شگفتی فرشتگان» محوریت بر حوادث جنگ احد است. در فصل ششم با نام «شاخۀ طوبی کجا و شاخۀ هیزم کجا؟!» مروری بر وقایع جنگ احزاب می‌شود.

در فصل هفتم با نام «زیر آن درخت...» به چرایی و چگونگی صلح حدیبیه توجه شده است. در فصل هشتم با نام «یک طرف آفرین می‌گفتند و یک طرف نفرین!» به ماجرای حضور امام علی(ع) در جنگ خیبر پرداخته می‌گردد. در فصل نهم با عنوان «بت و تبر» به اتفاق بزرگ فتح مکه اشاره می‌شود. در فصل دهم با عنوان «هارونی رشید در مدینه!» مروری اجمالی بر غزوه تبوک می‌شود. در فصل یازدهم با نام «کلمه‌هایش» به رویداد شگفت‌انگیز مباهله پرداخته شده است. در فصل دوازدهم با عنوان «حجه‌الوداع؛ نقطه آغاز ولایت حجت‌الله» به واقعه سرنوشت‌ساز غدیر خم توجه گردیده است و در نهایت در فصل سیزدهم با عنوان «وقتی امت به امام، پشت کردند...» حوادث منتج به وفات پیامبر(ص) مرور می‌شود.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«در آن دشت، آدمی‌زاد زیاد بود؛ شیطان هم عده خودش را داشت؛ برخی از بنی‌آدم، نبی خدا(ص) را می‌دیدند و نمی‌دیدند! که چگونه جانشین پس از خود را معرفی می‌کند؛ می‌دیدند چراکه رخدادی بزرگ پیش چشمانشان در حال وقوع بود و نمی‌دیدند چون تنها خود را می‌دیدند و نمی‌خواستند خلاف خواست خود اتفاقی بیفتد. علی(ع) نه با هق‌هق حسودان بدحال می‌شود و نه با قهقهه یاران، خوشحال؛ این معطلی‌ها به علی(ع) نمی‌آید... آخرین حج پیامبر(ص) جهت را به امت در دوران بعد از وفات نبی(ص) نشان داد، اما عده‌ای خود را به کوری و کوری زدند، فراموشی گرفتند و قدم در طریقی دیگر نهادند...»

پیش از این و با همین سیاق، از محمدحسن شاهنگی، کتاب‌های «دست‌هایش»(قمر بنی‌هاشم(ع) به روایت امام حسین(ع)/انتشارات سروش، «خون‌هایش»(امام حسین(ع) به روایت زینب کبری(س)/نشر بین‌الملل و «قدم‌هایش» (امام زمان(عج) به روایت منتظران ظهور)/ نشر جمکران منتشر شده بود.

کتاب «کلمه‌هایش» در ۱۲۰صفحه توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.