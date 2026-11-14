به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این مأموریت اظهار کرد: ساعت ۱۵ روز ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، بالگرد اورژانس هوایی از فرودگاه مراغه به مقصد بیمارستان شهدا تبریز اعزام شد.

وی افزود: این مأموریت با هدف انتقال یک مرد ۳۲ ساله که دچار آمپوتاسیون (قطع عضو) انگشت دست شده بود، انجام گرفت و مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان شهدا تبریز منتقل شد.

قدیمی با تأکید بر نقش مهم اورژانس هوایی در تسریع روند انتقال بیماران و مصدومان نیازمند خدمات تخصصی، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت اورژانس هوایی، به‌ویژه در مواردی که سرعت انتقال بیمار از اهمیت بالایی برخوردار است، نقش مؤثری در ارائه به‌موقع خدمات درمانی دارد.