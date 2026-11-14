به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نجمی‌پور، امام جمعه شهرستان خوسف ظهر شنبه گ در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی که به مناسبت آغاز هفته فرهنگی خوسف برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: هفته فرهنگی خوسف از ۲۲ تا ۲۸ آبان‌ماه و همزمان با سالروز وفات ابن‌حسام خوسفی، شاعر نامدار منطقه، نام‌گذاری شده و هر سال برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و قرآنی در این ایام برگزار می‌شود.

وی معرفی شخصیت‌ها و مفاخر شهرستان در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی، فقهی، پزشکی و فرهنگی را از اهداف اصلی این هفته دانست و افزود: تلاش داریم ظرفیت‌های انسانی و چهره‌های اثرگذار شهرستان را که در دوره‌های مختلف منشأ خدمات ارزشمندی بوده‌اند، به جامعه معرفی کنیم.

امام جمعه خوسف با اشاره به برنامه‌های هفته فرهنگی امسال بیان کرد: آیین افتتاحیه این هفته با حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی برگزار شد و در آیین اختتامیه نیز با حضور مسئولان استانی از دو شخصیت برجسته فرهنگی شهرستان، ابن‌حسام خوسفی و استاد غلامحسین صمیمی، تجلیل خواهد شد.

نجمی‌پور با اشاره به ضرورت توجه به مفاخر معاصر و شخصیت‌های دینی شهرستان گفت: در کنار معرفی چهره‌های تاریخی، نباید از شخصیت‌های برجسته معاصر غافل شویم؛ از جمله علمای بزرگی همچون آیت‌الله سیدمهدی عبادی و آیت‌الله سیداحمد عبادی که منشأ خدمات گسترده‌ای در خراسان بزرگ و مناطق مختلف کشور بوده‌اند.

وی پیشنهاد برگزاری آیین سالانه بزرگداشت آیت‌الله سیدمهدی عبادی در هفتم اسفندماه، سالروز ارتحال ایشان، در زادگاهش خوسف را مطرح کرد و افزود: این عالم بزرگ با وجود جایگاه و خدمات ارزشمندش، آن‌گونه که شایسته است معرفی نشده و برگزاری مراسمی در شأن این شخصیت می‌تواند به معرفی بیشتر ابعاد علمی و معنوی ایشان کمک کند.

امام جمعه خوسف همچنین بر ضرورت معرفی رسمی این شهرستان به‌عنوان یک منطقه فرهنگی و تاریخی تأکید کرد و گفت: اگرچه وجود معادن و ظرفیت‌های اقتصادی برای خوسف یک امتیاز ارزشمند است، اما نباید سرمایه‌های فرهنگی و انسانی شهرستان تحت‌الشعاع ظرفیت‌های معدنی قرار گیرد؛ چراکه ارزش سرمایه انسانی کمتر از هیچ ثروت مادی نیست.

نجمی‌پور با اشاره به اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی معادن تصریح کرد: انتظار می‌رود در کنار فعالیت‌های اقتصادی و معدنی، سهم فرهنگ نیز از مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و برای توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های فرهنگی شهرستان حمایت لازم صورت گیرد.

وی ثبت «خاوران‌نامه» ابن‌حسام خوسفی در یونسکو را از دیگر پیشنهادهای مهم فرهنگی شهرستان عنوان کرد و گفت: تحقق این موضوع نیازمند پیگیری مدیران ملی و استانی، استانداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و دانشگاه بیرجند است و همراهی مسئولان می‌تواند زمینه ثبت این اثر ارزشمند را فراهم کند.

امام جمعه خوسف با تشریح اقدامات انجام‌شده در شورای فرهنگ عمومی شهرستان اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت، تلاش کردیم جلسات شورا صرفاً تشریفاتی نباشد و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی به‌صورت عملیاتی دنبال شود.

وی تشکیل کارگروه بررسی مسائل دینی و مذهبی، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای علمی و فرهنگی شهرستان، فضای مجازی و حجاب و عفاف را از جمله این اقدامات برشمرد.

نجمی‌پور افزود: در بخش شناسایی ظرفیت‌های انسانی، تلاش داریم اطلاعات و مشخصات نخبگان و مفاخر خوسف در داخل و خارج از شهرستان گردآوری شود تا بتوان از توانمندی و تجربه آنان در مسیر توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه بهره گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جوانان شهرستان گفت: تولیدات هنری و نمایشی جوانان، از جمله اجرای نمایش «به نام منجی»، نمونه‌ای از استعدادهای ارزشمند منطقه است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

امام جمعه خوسف همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در مدارس و اجتماعات مردمی، بر ضرورت تداوم برنامه‌های تبیینی و استفاده از ظرفیت نسل جوان برای تقویت ارزش‌های دینی و فرهنگی تأکید کرد.