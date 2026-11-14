حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی پایتخت و مناطق مختلف استان تهران در پنج روز آینده اظهار کرد: براساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران طی این مدت صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به شرایط آلودگی هوا افزود: در پی هشدار سطح زرد آلودگی شماره ۲، از عصر جمعه تا روز دوشنبه به دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: همچنین براساس هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا شماره یک، طی امروز و فردا، به‌ویژه در ساعات شب تا اوایل صبح روز بعد، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش دید، افت محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی شود.

خورشیدی درباره تغییرات جوی روزهای آینده نیز گفت: از روز دوشنبه تا سه‌شنبه، با عبور یک موج کم‌دامنه از فراز منطقه، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد و در بعضی مناطق بارش پراکنده و رگبار پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران نیز طی این مدت احتمال بارش برف وجود دارد.