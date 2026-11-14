به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده، فرماندار شهرستان خوسف ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی که به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: خوسف با وسعت حدود ۱۶ هزار کیلومتر مربع، سومین شهرستان وسیع استان است و یک‌هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه شهری و روستایی دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۸۰ روستا و آبادی در این شهرستان وجود دارد، افزود: حدود ۸۰ روستا دارای بیش از ۲۰ خانوار و برخوردار از شورا و دهیاری هستند و همین گستردگی جغرافیایی، ارائه خدمات به مناطق مختلف را دشوار کرده است.

فرماندار خوسف با اشاره به فاصله بیش از ۲۰۰ کیلومتری برخی روستاها از مرکز شهرستان بیان کرد: در حالی که جمعیت رسمی شهرستان حدود ۲۷ هزار نفر است، جمعیت تحت پوشش خدمات به بیش از ۵۰ هزار نفر می‌رسد و این موضوع با توجه به مبنای تخصیص اعتبارات بر اساس جمعیت رسمی، فشار مضاعفی بر مدیریت شهرستان وارد می‌کند.

قلی‌زاده تردد روزانه بیش از ۶ هزار دستگاه خودروی ترانزیتی در محورهای شهرستان را از عوامل افزایش نیازهای خدماتی دانست و گفت: بخشی از این خودروها در مسیر انتقال کالا از بنادر جنوبی و مناطق مرکزی کشور به مرز ماهیرود و افغانستان از محورهای خوسف عبور می‌کنند و رانندگان و سرنشینان آن‌ها از خدمات مختلف شهرستان استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به حضور گردشگران و صاحبان اقامتگاه‌های تفریحی در روستاهای اطراف خوسف و همچنین فعالیت نیروهای شاغل در معادن افزود: این گروه‌ها نیز از خدمات و زیرساخت‌های شهرستان استفاده می‌کنند، در حالی که در آمار رسمی جمعیت و مبنای تخصیص اعتبارات به‌طور کامل دیده نمی‌شوند.

رشد ظرفیت‌های صنعتی و انرژی خورشیدی

فرماندار خوسف با تأکید بر اینکه محدودیت‌های جغرافیایی مانع توسعه شهرستان نشده است، همدلی و همکاری مجموعه مدیریتی را از عوامل پیشرفت منطقه دانست و اظهار کرد: در یک سال گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های صنعتی، معدنی، انرژی و زیرساختی انجام شده است.

وی با اشاره به توسعه شهرک صنعتی خوسف گفت: در این مدت چند واحد تولید هیدروکربن در شهرک صنعتی مستقر شده‌اند که محصولات آن‌ها از جمله کالاهای صادراتی به افغانستان است و به‌زودی شاهد افتتاح چند واحد در این حوزه خواهیم بود.

قلی‌زاده از پیگیری سرمایه‌گذاری جدید در حوزه فولاد و تولید ورق‌های فلزی خبر داد و افزود: در جریان رایزنی‌های انجام‌شده با سرمایه‌گذاران، زمینه واگذاری زمین برای اجرای این طرح نیز در حال فراهم شدن است.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از دیگر دستاوردهای شهرستان عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی خوسف از حدود ۱۵ مگاوات در سال‌های گذشته به ۶۰ مگاوات رسیده است.

فرماندار خوسف با بیان اینکه مصرف برق شهرستان حدود ۱۷ مگاوات است، افزود: اکنون خوسف به‌تنهایی بیش از یک‌چهارم برق خورشیدی تولیدی استان را تأمین می‌کند و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا سال آینده به بیش از ۱۰۰ مگاوات برسد.

فعالیت ۵۶ معدن و توسعه زیرساخت‌ها

قلی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خوسف اظهار کرد: در حال حاضر ۵۶ معدن در شهرستان فعال هستند و خوسف از ذخایر قابل توجه طلا در شرق کشور برخوردار است.

وی از فعالیت پنج معدن طلا در شهرستان خبر داد و افزود: معادن دیگری نیز در مراحل ثبت و طی تشریفات اداری قرار دارند که با آغاز فعالیت آن‌ها، زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی بیشتری فراهم خواهد شد.

فرماندار خوسف نقش معادن در ماندگاری جمعیت روستایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: فعالیت این واحدها در برخی مناطق موجب شده روند مهاجرت معکوس شکل بگیرد و بخشی از جمعیت روستایی به محل زندگی خود بازگردند.

وی تأمین زیرساخت‌های آب و برق معادن را از الزامات توسعه این بخش دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، اجازه تبدیل چاه‌های کشاورزی به مصارف صنعتی داده نمی‌شود؛ چراکه این اقدام می‌تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند.

قلی‌زاده با اشاره به پیگیری انتقال پساب بیرجند برای استفاده در معادن خوسف گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده از سوی مسئولان استانی و نماینده مردم، امیدواریم قرارداد انتقال پساب در روزهای آینده منعقد شود تا بخشی از نیاز آبی معادن از این طریق تأمین و فشار بر منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.

افزایش چشمگیر اعتبارات و اجرای پروژه‌های عمرانی

وی با اشاره به عملکرد عمرانی شهرستان در سال گذشته اظهار کرد: حجم پروژه‌های عمرانی خوسف از حدود ۲۳۸ میلیارد تومان در سال‌های قبل به بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافته است.

فرماندار خوسف این دستاورد را نتیجه همکاری مدیران اجرایی، همراهی مردم و شکل‌گیری کار تیمی در شهرستان دانست و افزود: با وجود محدودیت منابع و برخورداری از اعتبارات کمتر، خوسف در اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح استان رتبه نخست را به دست آورده است.

قلی‌زاده همچنین از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل کمک‌های خیران برای بیمارستان خوسف خبر داد و گفت: تجهیزات بیمارستان در حال نصب است و با رفع مشکلات اداری و صدور پروانه مورد نیاز، روند تکمیل و بهره‌برداری از بخش‌های مختلف آن دنبال می‌شود.

وی رفع مشکل اسناد شرکت تعاونی مطهری پس از ۱۸ سال را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشکلات اسناد این مجموعه برطرف و اسناد به مردم تحویل داده شد.

فرماندار خوسف در ادامه به مسئولیت‌های اجتماعی معادن اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن به حوزه مدرسه‌سازی و آموزش‌وپرورش اختصاص یافته است.