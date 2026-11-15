فرزاد فرزین خواننده موسیقی پاپ که تازه ترین پروژه موسیقایی او به نام «جهان من» در قالبی متفاوت تر از کنسرت هایش با میزبانی یکی از سالن های جدیدالتاسیس پایتخت پیش روی مخاطبان گرفت، در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی دور جدید این رویداد موسیقایی با قالبی متفاوت تر از فصل اول اجراها خبر داد و گفت: خوشبختانه به واسطه استقبال خوبی که توسط مخاطبان در فصل اول کنسرت های «جهان من» انجام شد بنا داریم دور جدید این کنسرت ها را با اتفاقات ویژه و خاطره انگیزتری تمدید کنیم. مسیری که طی روزهای پیش رو از سوی مدیران برگزاری این کنسرت ها اطلاع رسانی می شود.

وی ادامه داد: آنچه در کنسرت «جهان من» پیش روی مخاطبان قرار گرفت تلاشی برای ارائه یک اجرای متفاوت بعد از سه سال دوری از اجراهای زنده در تهران بود که خوشبختانه با استقبال هم مواجه شد البته که بی تردید به دلیل اجرا در محل جدید و مواردی که درباره آن توضیح خواهم داد، بخش های محدودی از برنامه با اشکالاتی هم مواجه بود که بنده و همه دست اندرکاران کنسرت برای رفع آن اقدام خواهیم کرد. مسیری که اگرچه با واکنش هایی نیز همراه بود اما قطعا برای من دربرگیرنده تجربه بسیار جذاب و متفاوتی بود که سعی دارم در فصل جدید این کنسرت با برنامه ریزی بهتر و با کیفیت تری میزبان طرفداران باشم.

این خواننده موسیقی پاپ درباره حواشی پیش آمده این کنسرت از جمله اجرای پرفورمنس درنظر گرفته شده برای بخش هایی از برنامه توضیح داد: به دلیل اینکه مجموعه «بام آرنا» یکی از سالن های تازه تاسیس اجرای کنسرت بوده و ما هم جزو اولین گروه هایی بودیم که در این سالن کنسرت داشتیم، بنابراین کمبود زمان برای اجرای ژنرال بخش پرفورمنس و تطبیق آن با اجرای موسیقی و رفع معایب بخش هایی از برنامه، شرایط غیر قابل پیش بینی را به وجود آورد که واقعا فرصت را از ما گرفته بود و نتوانستیم به طور کامل ایرادها را رفع کنیم.

فرزین در بخش پایانی صحبت های خود تاکید کرد: آنچه در برنامه قبلی کنسرت «جهان من» ارائه شده خوشبختانه دربرگیرنده اتفاقات بسیار خوبی بود که فارغ از همان چند فیلمی که امیدوارم از سر دلسوزی بوده باشد، توانست با استقبال مخاطبان نیز روبه رو شود. ما نیز قطعا در اجراهای جدیدمان سعی می کنیم با رفع اشکالات و ایراداتی که خودمان بر آن واقفیم برنامه با کیفیت تر و منسجم تری را تقدیم مخاطبان کنیم. دراین راه تغییر در طراحی صحنه و تنظیم های جدید در برخی قطعات و همچنین بخش های نمایشی و پرفورمنس از جمله مواردی است که برای برنامه آینده روی آن تمرکز داریم.

«جهان من» عنوان پروژه جدید فرزاد فرزین است که در قالب کنسرت‌پرفورمنس طراحی شده و موسیقی را در کنار اجراهای نمایشی و حرکات صحنه‌ای قرار می‌دهد. در این پروژه، بخش‌های موسیقایی و نمایشی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا ساختاری فراتر از یک اجرای صرفاً موسیقایی شکل بگیرد. این کنسرت‌پرفورمنس با تمرکز بر ظرفیت‌های اجرایی و نمایشی صحنه، شکل متفاوتی از حضور فرزاد فرزین در برابر مخاطبان را رقم خواهد زد. همراهی موسیقی با حرکات نمایشی و طراحی اجرایی، از ویژگی‌های اصلی این پروژه عنوان شده است.