به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، درپی تحولات اخیر و در راستای هدایت ظرفیت نخبگانی و علمی کشور، از تمامی اساتید گرانقدر، پژوهشگران و اعضای اندیشکده‌ها دعوت می‌کند تا با مطالعه متن راهبردی «لزوم بازنگری در دکترین هسته‌ای»، موافقت و همراهی خود را با این رویکرد ملی و علمی اعلام نمایند.

این بیانیه که با تکیه بر تجربه زیسته علمی و بین‌المللی فعالان حوزه علم و فناوری و اساتید دانشگاه تدوین شده است، ضمن تأکید بر اصل خودباوری ملی، بر ضرورت ارتقای سطح بازدارندگی، تثبیت حق غنی‌سازی در خاک ایران و پیوند دکترین هسته‌ای با دکترین دفاعی و حکمرانی علم و فناوری کشور تأکید دارد.

در بخشی از این متن، با اشاره به بدعهدی‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ترور دانشمندان و تهاجمات وحشیانه اخیر به زیرساخت‌های علمی و نظامی، بر لزوم بازتعریف سطح همکاری با آژانس، توسعه زیرساخت‌های پنهان و نفوذناپذیر و توسعه فناوری‌های بازدارنده به‌عنوان گزینه‌های جدی در دستور کار مسئولان عالی نظام، به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی، تصریح شده است.

اعلام حمایت شما، گامی استوار در جهت تقویت صدای واحد جامعه علمی کشور در دفاع از منافع ملی و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

گفتنی است تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بیانیه را امضا کرده اند.

متن کامل بیانیه و امکان اعلام حمایت از آن در نشانی زیر در دسترس است:

https://shabakenoha.ir/karzar-hasteei