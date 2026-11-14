به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طرح ابهاماتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان از سوی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به شرکت بهمن موتور، ایران‌ خودرو با ارسال پاسخ رسمی، دیدگاه‌ها و ملاحظات حقوقی خود را درباره ابعاد این موضوع تشریح کرد؛ پاسخی که محور اصلی آن بر یک اصل روشن حقوق شرکت‌ها استوار است: استقلال شخصیت حقوقی تعاونی کارکنان و ضرورت تفکیک دارایی‌ها، حقوق و مسئولیت‌های آن از شرکت ایران‌ خودرو.

ایران‌خودرو در پاسخ خود با تأکید بر مبانی قانونی شخصیت حقوقی شرکت تعاونی به‌ ویژه ماده ۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر استقلال حقوقی شرکت تعاونی خاص کارکنان تأکید کرده است.

بر این اساس، صرف وجود نام ایران‌ خودرو در عنوان تعاونی یا ارتباط تاریخی و سازمانی میان این دو مجموعه، به معنای وحدت شخصیت حقوقی، مالکیت یا اختیار مدیریتی نیست.

تعاونی کارکنان دارای شخصیت حقوقی و ارکان تصمیم‌گیر مستقل است و دارایی‌ها و حقوق مالکانه آن باید متعلق به خود تعاونی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بررسی شود.

به همین دلیل، نمی‌توان بدون احراز مبنای قانونی، دارایی‌های تعاونی را به‌عنوان دارایی ایران‌خودرو تلقی کرد یا تصمیمات ارکان قانونی تعاونی را به شرکت ایران‌خودرو منتسب ساخت.

نکته مهم دیگر در پاسخ ایران‌خودرو، موضوع مسئولیت مدیران و اعضای هیئت ‌مدیره است و اعلام شده تصمیمات مربوط به اداره شرکت، نقل‌ و انتقال دارایی‌ها و رعایت صرفه و صلاح سهامداران، باید در چارچوب اختیارات قانونی و اساسنامه‌ای همان شخصیت حقوقی و با لحاظ مسئولیت ارکان تصمیم‌گیر آن بررسی شود؛ بنابراین، بررسی عملکرد تعاونی و ارزیابی تصمیمات آن باید با شناسایی دقیق مسئولیت‌های قانونی مدیران و ارکان همان شرکت صورت گیرد؛ نه با فرض یکسان بودن شخصیت حقوقی تعاونی و ایران‌خودرو.

یکی دیگر از محورهای قابل توجه در پاسخ ایران‌ خودرو، موضوع ادعای از بین رفتن ارزش مدیریتی سهام شرکت سپهرکیش برای شرکت نگار نصر سهم (زیرمجموعه ایران خودرو) در نتیجه انتقال ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان است.

ایران‌خودرو در این زمینه بر ضرورت تفکیک میان مالکیت سهام و برخورداری از حقوق مدیریتی و کنترلی تأکید و اعلام کرده که نمی‌توان حقی را که حدود و مبانی آن احراز نشده، مبنای محاسبه زیان یا کاهش ارزش ناشی از یک معامله قرار داد.

مضافا اینکه شرکت سپهرکیش ایرانیان از سال ۱۴۰۳ ممنوع از اعمال رای در مجامع ایران خودرو است و بحث از اتلاف و عدم اتلاف ارزش مدیریتی بحثی عبث است.

ایران‌ خودرو در این مکاتبه بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه تأکید کرده و اعلام نموده نظارت سازمان بورس بر شرکت‌های مشمول مقررات بازار سرمایه، از ارکان مهم شفافیت و حمایت از حقوق سهامداران است؛ اما این نظارت نیز باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی و با رعایت استقلال شخصیت‌های حقوقی انجام شود؛ از این منظر، موضوع سهام سپهر کیش ایرانیان صرفا یک معامله سهام نیست؛ بلکه فرصتی برای تبیین یکی از اصول بنیادین حکمرانی شرکتی است بدین شرح که هیچ شخصیت حقوقی را نمی‌توان صرفا به دلیل ارتباط اسمی یا تاریخی، مالک دارایی‌ها و مسئول تصمیمات شخصیت حقوقی دیگری دانست.