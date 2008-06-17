آمریکا به دنبال فریب افکار عمومی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با تاکید بر حق مسلم ملت ایران در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای اظهار داشت : ملت ما به خوبی به تهدیدها و فرصتهای فرا رو در خصوص دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای واقف و حاضرند هر گونه هزینه ای را برای استقلال علمی، سیاسی و اقتصادی کشور پرداخت کنند.

وی ادامه داد : بسته پیشنهادی سولانا پر از خالی است. تعلیق و صرف نظر از دستاورد علمی دانشمندان هسته ای ایران از دست دادن یک فرصت تاریخی و رویکرد به یک تهدید دائمی از سوی قدرتهای زورگوی جهان است.

حبیبی با اشاره به مواضع اخیر پارلمان اروچا تصریح کرد : اینکه پارلمان اروپا به این نتیجه رسیده است که پرونده ایران به آژانس برگردد یک گام به جلو است. تحلیل صحیح این است که ماجراجویی در این مسئله یک ریسک خطرناک است. مواضع اخیر اروپا را یک گام مثبت تلقی می کنیم اما اروپا باید تکلیف خود را قطعی کند.

وی افزود : موضع دولت و ملت ایران مشخص است. بسته پیشنهادی دولت ایران بر سر میز 1+5 است و آنها باید اول پاسخ این بسته را بدهند تا سپس گفتگو پیرامون بسته پیشنهادی 1+5 آغاز شود.

حبیبی در مورد سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عربستان گفت : سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان فصل نویی در روابط ایران وعربستان و نیز دنیای اسلامی گشود و ما آن را یک فرصت جدید برای بسط روابط دوستانه با اعراب و کشورهای حاشیه خلیج فارس می دانیم. امیدواریم از این پس روابط دو کشور بر اساس تحلیل دقیق از اوضاع و منطقه به ویژه بیداری ملتهای اسلامی بیشتر شکل بگیرد.

وی با اشاره به مقاومت دولت وملت عراق در مورد موافقتنامه امنیت آمریکا و عراق اذعان داشت : خوشبختانه نخست وزیر عراق اعلام کرد که مشکلات جدی بر سر توافق امنیتی عراق و آمریکا وجود دارد و مجلس عراق هم یکپارچه با این مورد مخالفت داشت.

وی افزود : موضوع کاپیتولاسیون موضوعی نیست که در هزاره سوم دولت یا ملتی به آن رضایت بدهند. ملت ایران در دهه چهل هنگامی که ننگین نامه کاپیتولاسیون مطرح شد به رهبری امام خمینی (ره) راسخانه ایستادگی کرد و از شرف و عزت خود دفاع کرد. ملت و دولت عراق با تاسی به امام خمینی (ره) هرگز زیر بار چنین ننگی نخواهد رفت.

حبیبی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد برگزاری نشست ششم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علمای بلاد گفت : نشست بزرگ کشور به همراه نخبگان حوزه علمیه قم به ویژه جامعه مدرسین تحت عنوان روحانیت و نظام با شرکت رؤسای سه قوه اهمیت فوق العاده ای دارد. همچنین پرداختن به مباحثی چون جایگاه روحانیت در کارآمدی نظام، مطالبات و انتظارات متقابل روحانیت و بالاخره راهبردها و خط مشیهای روحانیت برای تداوم انقلاب اسلامی امری حیاتی است.

وی ادامه داد : ما معتقدیم نسبت به نظام یک نسبت کاملا ویژه است و اگر این نسبت به درستی تعریف نشود هویت اسلام در معرض خطر قرار می گیرد. حضور روحانیت در صحنه و در ارکان نظام مشروعیت الهی و مردمی نظامی را تضمین می کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین تحولات لبنان اظهار داشت : دولت بحران انتخاب رئیس جمهور را بر اساس تصمیمات اجلاس دوحه پشت سر گذاشته است اما تشکیل دولت وحدت ملی به دلیل مقاومت غیر معقول برخی در مقابله با توافقات توحه به تاخیر افتاده است ما فکر می کنیم سنیوره حاضر نیست زیر بار توافقات برود و این رویکرد خطرناکی است همه چیز به نقطه اول برگردد.

حبیبی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای حزب موتلفه اسلامی و نیز شهدای گرانقدرر انقلاب اسلامی که جان خود را برای عزت و اعتلای ایران اسلامی فدا کردند علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کرد.