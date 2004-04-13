چند گزينه براي رياست مجلس به راي منتخبان مجلس هفتم گذاشته مي شود

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: قرار است با حضور منتخبان شهرستانها چند گزينه براي هيات رئيسه مجلس به ويژه رئيس مجلس را به راي گيري گذاشته تا بتوانيم از اين طريق نظرات آنان درباره هيات رئيسه مجلس را جويا شويم.



امين زاده خاطرنشان كرد: در جلسه اي كه ديروز با حضور منتخبان مجلس هفتم برگزار شد قرار بر اين شد با نمايندگان شهرستانها جلساتي برگزار شود تا به هماهنگي بهتري دست يابيم تا آمادگي براي توافق بر سر مواضع مشترك داشته باشيم.



اين منتخب مجلس هفتم با تاكيد بر اينكه قصد داريم از اين طريق راه كار خاصي براي انتخاب فرد اصلح براي رياست مجلس برگزينيم، گفت: براي انتخاب هيات رئيسه مجلس نيز راهكاري تعيين شده كه در همايش 27فروردين با ساير منتخبان مردم بر سر آن بررسي صورت خواهد گرفت.



وي تاكيد كرد: كارگروههاي 9 گانه به جلسات خود ادامه مي دهند اما هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده اند اما آخرين بررسي هاي خود را در همايش 27 فروردين ارايه خواهند كرد.

