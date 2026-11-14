به گزارش خبرنگار مهر، مج‌الدین تاج در چهاردهمین جلسه میز شورای راهبردی گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان که ظهر شنبه با حضور برخط سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: تعدادی از هنرمندان صنایع‌دستی اصفهان در زمینه ساخت تخته‌نرد فعالیت دارند و ظرفیت مناسبی برای پیوند دادن این هنر با رویدادهای ورزشی و گردشگری در استان وجود دارد.

وی با اشاره به آمادگی برخی رستوران‌ها و مجموعه‌های پذیرایی برای میزبانی از رویدادهای تخته‌نرد افزود: بخشی از فعالان این حوزه و هنرمندان صنایع‌دستی نیز می‌توانند در برگزاری چنین برنامه‌هایی مشارکت داشته باشند و به تأمین حمایت‌های مالی و اجرایی آن کمک کنند.

رئیس اتحادیه صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت مشخص شدن سازوکار حمایت مالی از این رویدادها، خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان استان پیشنهاد کرد شرایط مشارکت حامیان مالی و سرمایه‌گذاران احتمالی اعلام شود تا فعالان اقتصادی و هنرمندان علاقه‌مند بتوانند برای اجرای برنامه‌ها وارد عمل شوند.

تاج همچنین پیشنهاد کرد در طراحی و اجرای این رویدادها از تخته‌نردهای تولیدشده توسط هنرمندان اصفهانی استفاده شود تا ضمن معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی استان، بخشی از ظرفیت تولیدات بومی در قالب یک رویداد گردشگری و ورزشی به مخاطبان معرفی شود.

وی ادامه داد:این پیشنهاد می‌تواند زمینه تعریف رویدادهای موضوعی مبتنی بر بازی‌های فکری و صنایع‌دستی را در اصفهان فراهم کند؛ رویدادهایی که با مشارکت مراکز پذیرایی، هنرمندان و فعالان گردشگری، قابلیت تبدیل شدن به یکی از ظرفیت‌های مکمل گردشگری ورزشی استان را دارند.