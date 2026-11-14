به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان کشور طی سه روز آینده خبر داد و نسبت به بارش باران و برف، وزش باد شدید موقت و کاهش محسوس دما در این مناطق هشدار داد.

براساس این هشدار، از بعدازظهر یکشنبه (۲۴ آبان) در استان گیلان، غرب مازندران، شمال استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و مه پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارش برف و کاهش محسوس دما مورد انتظار است.

این شرایط جوی روز دوشنبه (۲۵ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین شمال استان زنجان و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.

همچنین روز سه‌شنبه (۲۶ آبان)، فعالیت این سامانه بارشی استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و نیز شمال استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان رضوی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی، از جمله مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی می‌توان به اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، احتمال لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی اشاره کرد.

همچنین احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتاً شدید، بروز تنش سرمایی در بخش‌های کشاورزی، باغداری و دامداری، احتمال ریزش سنگ و رانش زمین به‌ویژه در ارتفاعات برف‌گیر و اختلال در تأمین و انتقال انرژی به‌خصوص در مناطق روستایی و مرتفع از دیگر پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی نسبت به خودداری از سفرهای غیرضروری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب و مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در مناطق کوهستانی توصیه کرده است.

همچنین بر ضرورت خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای رفع آب‌گرفتگی معابر و رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها تأکید شده است.