به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس با هدف پیشگیری از سرقت و تقویت امنیت روانی جامعه، نسبت به شیوه‌های سرقت طلا و زیورآلات در معابر عمومی هشدار داد.

بر اساس اعلام پلیس فارس و با توجه به گزارش‌های دریافتی از واحدهای عملیاتی، برخی سارقان با سوءاستفاده از نحوه حمل و نگهداری طلا و زیورآلات شهروندان و بی‌توجهی آنان در محیط‌های عمومی، اقدام به سرقت اموال باارزش می‌کنند.

در همین راستا، پلیس فارس مجموعه‌ای از توصیه‌های پیشگیرانه را به‌ویژه خطاب به بانوان مطرح کرده است.

از جمله این توصیه‌ها می‌توان به خودداری از تردد در مسیرهای تاریک و خلوت و پرهیز از سرگرم شدن با تلفن همراه هنگام عبور از معابر کم‌تردد اشاره کرد.

پلیس همچنین از شهروندان خواسته است در مواجهه با افراد ناشناسی که با بهانه‌هایی مانند درخواست کمک یا پرسیدن نشانی قصد نزدیک شدن به آن‌ها را دارند، فاصله ایمن را حفظ کرده و به سمت مکان‌های شلوغ حرکت کنند.

بر اساس این هشدار، نمایش پول نقد، زیورآلات و تلفن همراه هوشمند در معرض دید افراد مشکوک در اماکن عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پلیس فارس به بانوان توصیه کرده است در صورت نزدیک شدن غیرعادی موتورسواران، بلافاصله از مسیر حرکت آن‌ها فاصله گرفته و به سمت مغازه‌ها یا مکان‌های پرتردد بروند و در صورت امکان، مشخصات موتورسیکلت و پلاک آن را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

حفظ هوشیاری، حرکت با اعتمادبه‌نفس، نگاه رو به جلو و پرهیز از نشان دادن سردرگمی و بی‌توجهی در معابر از دیگر توصیه‌های پلیس برای کاهش احتمال سرقت است.

همچنین شهروندان در صورت مشاهده تردد مکرر و مشکوک خودرو یا افراد ناشناس در محله خود، ضمن اطلاع‌رسانی به همسایگان، موضوع را به پلیس گزارش دهند.

پلیس فارس در پایان نسبت به دریافت خوراکی یا نوشیدنی از افراد ناشناس در شرایط مشکوک هشدار داده و از شهروندان خواسته است برای پیشگیری از وقوع سرقت، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.