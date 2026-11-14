به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی حسن‌زاده بعدازظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان لنگرود که در سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزار شد، با اشاره به طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه‌های خانه عالم در لنگرود اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات و افزایش هزینه‌های پیمانکاری، روند اجرای این پروژه‌ها با کندی پیش می‌رود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با بیان اینکه برخی از این پروژه‌ها حدود ۱۰ سال است که در دست اجرا هستند، افزود: اعتبارات اندک در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی پیشبرد هم‌زمان همه پروژه‌ها نیست و بهتر است منابع موجود به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان تکمیل یک پروژه به‌صورت کامل فراهم شود.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه مردم انتظار دارند پروژه‌های نیمه‌تمام به نتیجه برسند، گفت: اگر امکان تخصیص اعتبار وجود دارد، پیشنهاد می‌کنم امسال تمام توان اعتباری بر تکمیل یکی از پروژه‌های خانه عالم متمرکز شود تا دست‌کم یک پروژه به‌طور کامل به سرانجام برسد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های خانه عالم به مرحله سربندی رسیده و بخش عمده کار باقی‌مانده مربوط به نازک‌کاری است، بیان کرد: تکمیل کامل یک پروژه در سال جاری می‌تواند دستاورد ملموس‌تری نسبت به توزیع اعتبارات محدود میان چند پروژه داشته باشد.