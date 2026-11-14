به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی پسران ایران در دیدار پایانی رده‌های سنی جوانان آسیا مقابل کویت به میدان رفت و در پایان با برتری در این مسابقه به مدال طلا دست یافت. این تیم با هدایت ارسلان محمدی و حمید مبارکی در این رقابت‌ها حاضر شده بود.

در دیدار پایانی، ابتدا تیم کمتر از ۱۴ سال ایران با ترکیب پارسا ذوالفقاری و علیرضا حاج‌ملاحیدری مقابل کویت شکست خورد. سپس در رده کمتر از ۱۶ سال، امیرطاها دهقانی و رامتین رافعی با پیروزی مقابل حریف، نتیجه را به تساوی کشاندند. در بازی سوم و تعیین‌کننده، علیرضا تقی‌زاده و مهراد منصوری با نظر ارسلان محمدی برای ایران به میدان رفتند و با پیروزی خود قهرمانی تیم پسران ایران را رقم زدند.

پیش از این نیز تیم دختران ایران با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان و سرپرستی سمیرا قدسی، به مقام سوم این مسابقات رسیده بود.

رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا از ۱۶ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در جاکارتا برگزار شد و تیم‌های ایران در رده‌های سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران در آن شرکت کردند.

در بخش دختران، جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی عضو تیم ایران بودند. در بخش پسران نیز علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طاها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری ترکیب تیم ایران را تشکیل می‌دادند. سرپرستی تیم پسران بر عهده محمدحسین نقاشیان بود.