به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون ایران، بابک یکتاپرست، به مناسبت روز جهانی اتاق عمل گفت: بخش قابل توجهی از خون و فرآورده‌های خونی در جریان اعمال جراحی و مراقبت از بیماران نیازمند به مداخلات درمانی مصرف می‌شود. از این رو، دسترسی به خون سالم و کافی، یکی از الزامات اساسی فعالیت ایمن و مستمر اتاق‌های عمل است.

وی افزود: بسیاری از جراحی‌های بزرگ، از جمله اعمال جراحی قلب، عروق، پیوند اعضا، جراحی‌های سرطان و حوادث تروماتیک، ممکن است با نیاز فوری به خون و فرآورده‌های خونی همراه باشند.

یکتاپرست ادامه داد: در چنین شرایطی، تأمین به‌موقع خون می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان بیماران داشته باشد.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه امکان پیش‌بینی دقیق زمان و میزان نیاز به خون در بسیاری از شرایط درمانی وجود ندارد، اظهار کرد: ذخایر خون باید به‌صورت مستمر و متناسب با نیاز مراکز درمانی تأمین و مدیریت شوند.

یکتاپرست با تأکید بر اینکه خون جایگزین مصنوعی ندارد، ادامه داد: تأمین خون مورد نیاز بیماران، به مشارکت داوطلبانه و مستمر اهداکنندگان وابسته است. برخلاف بسیاری از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، خون و فرآورده‌های آن ماندگاری محدودی دارند و نمی‌توان آن‌ها را برای مدت طولانی ذخیره کرد.

وی با اشاره به اهمیت همراهی کارکنان اتاق عمل، جراحان، متخصصان بیهوشی و سایر اعضای تیم درمان گفت: آگاهی‌بخشی درباره اهمیت اهدای خون و ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی در این حوزه، مسئولیتی مشترک میان نظام سلامت و جامعه است.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند پس از فرآوری به تأمین نیاز چند بیمار کمک کند.

یکتاپرست در پایان با تبریک روز جهانی اتاق عمل به فعالان این حوزه تأکید کرد: پشت هر جراحی موفق، مجموعه‌ای از تلاش‌های تخصصی و زنجیره‌ای از خدمات درمانی و پشتیبانی قرار دارد که تأمین خون سالم و کافی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های آن است. استمرار اهدای خون، تضمین‌کننده تداوم این خدمت حیاتی به بیماران است.