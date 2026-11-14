به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست از سه جلسه محول‌شده به حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیارت برای برنامه‌ریزی سفر رئیس‌جمهور، موضوعات مرتبط با حوزه زیارت با حضور حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی و زیارت استانداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیرکل حمل‌ونقل و راه، مدیرکل زیارت استانداری، شهردار مشهد و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.

در این نشست، مصوبات شورای ملی زیارت، حضور چندمیلیونی زائران در مشهد و مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزایش ظرفیت پارکینگ‌ها، اجرای بزرگراه حرم تا حرم، فاز سوم قطار شهری و تأمین واگن‌های مورد نیاز، افزایش تعداد اتوبوس‌های شهری و ترمیم جاده‌های مواصلاتی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین تعریض و بهسازی محور مشهد به چناران و سایر راه‌های مواصلاتی و توسعه اورژانس‌های بین‌راهی از دیگر محورهای مورد توجه در این نشست بود