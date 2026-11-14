به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران پیامی منتشر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرّحمن الرّحیم



کتاب، ماندگارترین ابزار انتقال تجارب و اندیشه انسان هاست که میراث بشری را از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و پنجره ای است رو به افق های آینده، پلی است برای ارتباط با اندیشه های بشری، پناهگاه آرامی است برای جان‌های جستجوگر و چراغی است در تاریکی نادانی و جهل، که انسان ها را به سوی دانایی رهنمون می‌سازد.



خداوند بزرگ در نخستین وحی، با فرمان «اِقرأ»، راهی برای هستی شناختی انسان و نظام هستی را به انسان معرفی نمود. این فرمان، ‌نظام و تفکری را بنا نهاد که در آن، خواندن و دانستن، شرط اصلی برای تعالی و کسب درجات انسان محسوب می‌شود.



رهبر شهید انقلاب اسلامی(رضوان الله تعالی علیه)، همواره بر اهمیت دانش اندوزی و مطالعه کتاب در مسیر استقلال و عزت ملت تأکید نموده و معتقد بودند که پیشرفت و پیروزی های بزرگ از دلِ جوامع آگاه و دانش‌ورز، حاصل می‌شود.



امروز در دوران پیچیده جنگ نرم و نبرد شناختی دشمنان علیه ملت ایران، افزایش آگاهی و مطالعه کتاب، برای دفاع عالمانه از انقلاب اسلامی، یک ضرورت راهبردی برای شناخت دقیق سازوکارهای توطئه، بازشناختنِ نقشه‌های مکارانه دشمنان و درک لایه‌های پنهانی جنگ‌های نوین می باشد، از این رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی برآمده از جامعه ایمانی و به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی در تمامی عرصه های دانش و آگاهی پیشتاز و مقدم بوده و لازمه این موضوع، آگاهی و دانش برای دفاع عالمانه از انقلاب اسلامی می‌باشد.



لذا، ضرورت دارد پاسداران عزیز و خانواده های گرامی آنان که سرمایه اصلی سپاه می باشند، نسبت به افزایش آگاهی و دانش خود از طریق توجه و اهمیت به مطالعه کتاب و کتابخوانی تلاش مضاعف نمایند.



ضمن گرامیداشت سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، انتظار دارد آحاد فرماندهان و مسئولین نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی در سپاه و فراگیر سازی نهضت کتابخوانی در سپاه، که مطالبه جدی رهبر شهید انقلاب اسلامی(رضوان الله تعالی علیه) بوده است اهتمام ورزند.



عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی