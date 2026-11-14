به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در دیدار مدیر خیریه برنامه سمت خدا، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر از غنی‌ترین استان‌های کشور است، اما سهم مردم استان از درآمد صنایع و منابعی که به خزانه دولت واریز می‌شود، متناسب با نیازهای جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی استان نیست.

وی با بیان اینکه وجود صنایع بزرگ در استان لزوماً به معنای برخورداری همه مردم از منافع اقتصادی آن نیست، افزود: در کنار مجموعه‌های صنعتی و گروه‌های برخوردار، بخش‌هایی از جامعه با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند و این مسئله در شاخص‌های اقتصادی و ضریب جینی استان نیز خود را نشان می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه راهبردی به محرومیت‌های پنهان در استان تصریح کرد: فقر در استانی که در کنار صنایع بزرگ و منابع عظیم اقتصادی قرار دارد، مسئله‌ای جدی و نیازمند توجه ویژه است؛ چراکه فاصله میان گروه‌های برخوردار و اقشار نیازمند در چنین شرایطی بیشتر به چشم می‌آید.

مردم بوشهر نیازهای خود را کمتر به زبان می‌آورند

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به روحیه بزرگ‌منشانه مردم استان گفت: مردم بوشهر انسان‌هایی متدین، فهیم و بزرگوار هستند و با وجود مشکلات معیشتی، معمولاً نیازهای خود را به‌صورت علنی مطرح نمی‌کنند؛ حتی ممکن است بسیاری از نیازمندان تنها با روحانی محل یا افراد مورد اعتماد خود درد دل کنند.

وی با بیان اینکه همین روحیه نجابت و بزرگ‌منشی گاهی موجب پنهان ماندن مشکلات اقشار نیازمند می‌شود، خاطرنشان کرد: نباید سکوت مردم را به معنای نبود مشکل دانست؛ بلکه لازم است با شناسایی دقیق نیازها، پیش از آنکه محرومیت‌ها آشکار شود، برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

وی برای تبیین روحیه مردم استان، به خاطره‌ای از زلزله بوشهر اشاره کرد و گفت: پس از وقوع چند زمین‌لرزه، مسئولان برای اسکان و تأمین نیازهای زلزله‌زدگان امکاناتی در نظر گرفتند، اما مردم حتی برای دریافت آب و غذا نیز مراجعه نمی‌کردند و نیروهای امدادی ناچار بودند با شناسایی محل استقرار خانواده‌ها، نیازهای آنان را به محل حضورشان ببرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: در جریان بازدید از چادرهای زلزله‌زدگان، با بانویی مواجه شدم که با وجود شرایط دشوار زندگی، برای پذیرایی از ما اصرار داشت. در همان دیدار، پرسشی از من مطرح کرد که هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم؛ او پرسید آیا می‌توان با آبی که برای نوشیدن در اختیارشان قرار داده‌اند، وضو گرفت؟ این رفتار و دغدغه نشان می‌دهد مردم این استان در سخت‌ترین شرایط نیز چه روحیه و اعتقادات ارزشمندی دارند.

بوشهر در پرداخت زکات و کمک به نیازمندان پیشتاز است

امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای مشارکت‌های مردمی در امور خیر بیان کرد: مردم استان بوشهر با وجود مشکلات اقتصادی، در کمک‌های مؤمنانه و فعالیت‌های خیرخواهانه پیشتاز هستند؛ به‌گونه‌ای که این استان در کمک به کمیته امداد امام خمینی(ره) جایگاه نخست را دارد.

وی افزود: در حوزه زکات نیز مردم استان مشارکت چشمگیری دارند و میزان زکات جمع‌آوری‌شده در بوشهر معمولاً از سهمیه تعیین‌شده برای استان فراتر می‌رود؛ به‌طوری‌که سهم پیش‌بینی‌شده سالانه حدود ۱۸۵ میلیارد تومان است، اما میزان تحقق آن در برخی سال‌ها به حدود ۲۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه این آمارها نشان‌دهنده روحیه دینی و مسئولیت‌پذیری مردم استان است، گفت: با وجود این ظرفیت ارزشمند، همچنان نیازهای جدی در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد و باید این نیازها به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

شناسایی محرومیت‌های پنهان با اطلاعات میدانی

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق جغرافیای محرومیت در استان اظهار داشت: شناسایی نیازمندان در استان بوشهر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و حضور صنایع بزرگ، کار آسانی نیست، اما اطلاعات میدانی و دقیقی از خانواده‌های نیازمند در مناطق مختلف در اختیار داریم.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تشکیل کارگروه خدمات و احسان در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر گفت: این کارگروه یکی از مجموعه‌های فعال دفتر است که با حضور دستگاه‌های رسمی، نهادهای مردمی و گروه‌های خدمت‌رسان، مسائل مربوط به نیازمندان و ظرفیت‌های خدمت‌رسانی را دنبال می‌کند.

وی افزود: در این مجموعه، اطلاعات و شناخت دقیقی از وضعیت مناطق مختلف استان وجود دارد و تلاش شده است ظرفیت نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی برای شناسایی و رفع محرومیت‌ها به کار گرفته شود.

خدمت‌رسانی به نیازمندان باید با حفظ کرامت آنان همراه باشد

امام جمعه بوشهر با قدردانی از فعالیت‌های خیرخواهانه و توزیع بسته‌های معیشتی در مناطق مختلف استان تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر جنبه خدماتی، دارای آثار فرهنگی و اجتماعی نیز هست و می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر مردم با مجموعه‌های دینی و انقلابی را فراهم کند.

وی با تأکید بر نقش روحانیت و مساجد در این عرصه گفت: بسیار مناسب است که توزیع کمک‌ها با محوریت روحانیون محلی و مساجد انجام شود؛ زیرا روحانیون ارتباط مستقیم با مردم و خانواده‌ها دارند و این ارتباط می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری پیوندهای تربیتی و فرهنگی عمیق‌تر شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: وقتی یک روحانی با روی گشاده برای کمک به خانواده‌ای مراجعه می‌کند، اعتماد و ارتباطی شکل می‌گیرد که در ادامه می‌تواند در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی نیز مؤثر باشد.

وی با اشاره به فعالیت مجموعه‌های خیریه در استان بوشهر گفت: برخی مجموعه‌های خیریه بدون تبلیغات و حتی بدون نصب تابلو، شبانه‌روز در حال خدمت‌رسانی هستند و بخش قابل‌توجهی از نیازهای مردم را پوشش می‌دهند. این ظرفیت‌ها باید به‌درستی شناسایی و با مجموعه‌های خدمت‌رسان هماهنگ شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اعلام آمادگی برای همکاری در این زمینه افزود: اطلاعات مربوط به مناطق نیازمند و خانواده‌های محروم و همچنین ظرفیت روحانیون و گروه‌های جهادی استان در اختیار مجموعه‌های خدمت‌رسان قرار خواهد گرفت تا این اقدامات با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

ظرفیت مردمی بوشهر در حمایت از جبهه مقاومت

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشارکت مردم استان در حمایت از مردم لبنان و غزه اظهار داشت: مردم بوشهر در عرصه‌های مختلف حمایت از جبهه مقاومت نیز ظرفیت و روحیه بالایی از خود نشان داده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در پویش‌های حمایتی افزود: در یکی از برنامه‌های جمع‌آوری کمک برای مردم لبنان و غزه، تنها در یک شب برگزاری مراسم در مصلی بوشهر، بیش از سه کیلوگرم طلا و حدود ۶۰۰ میلیون تومان کمک نقدی جمع‌آوری شد.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: مجموع کمک‌های مردمی در یکی از این دوره‌ها به حدود هفت کیلوگرم طلا رسید و علاوه بر آن، مقادیر قابل‌توجهی خرما و سایر کمک‌های مردمی نیز برای حمایت از مردم مظلوم لبنان و غزه جمع‌آوری شد.

وی با تقدیر از روحیه همدلی و مشارکت مردم استان تأکید کرد: این ظرفیت مردمی سرمایه‌ای ارزشمند است که باید در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و حمایت از جبهه مقاومت مورد توجه قرار گیرد.