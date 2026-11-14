به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طباطبایی شب شنبه‌ در آیین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد با اشاره به تأکید یکی از بزرگان مبنی بر لزوم رایگان بودن نان و کتاب برای مردم اظهار کرد: در یک جامعه اسلامی، همان‌طور که تأمین نان و نیازهای اولیه مردم اهمیت دارد، دسترسی به کتاب نیز باید مورد توجه باشد و نباید کسی که در جست‌وجوی علم و آگاهی است، به دلیل مشکلات مالی از مطالعه محروم شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل خرید کتاب در نمایشگاه یزد افزود: افزایش میزان تخفیف کتاب‌ها از ۳۰ به ۴۰ درصد با مشارکت مجمع خیران، اقدامی شایسته و قابل تقدیر است که می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از این رویداد فرهنگی را فراهم کند.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه چنین اقداماتی ظرفیت تبدیل شدن به الگویی برای دیگر مناطق کشور را دارد، ادامه داد: گسترش فرهنگ کتابخوانی نیازمند مشارکت مجموعه‌های مختلف و فراهم کردن شرایطی است که کتاب در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی ایران و مقایسه آن با برخی کشورهای جهان گفت: برخورداری از آثار و نشانه‌های تمدنی چند هزار ساله، از ظرفیت‌های ارزشمند ایران است و قدمت سرو کهنسال ابرکوه با حدود ۴۵۰۰ سال عمر، نمونه‌ای از این پشتوانه تاریخی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه‌های فرهنگی کشور اظهار کرد: باید به تاریخ و تمدن ایران و مردمی که در طول قرن‌ها این میراث را آفریده و حفظ کرده‌اند، افتخار کنیم و برای انتقال این داشته‌های ارزشمند به نسل‌های آینده تلاش داشته باشیم.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهتمام رهبر شهید انقلاب به مطالعه و کتابخوانی خاطرنشان کرد: بیش از دو دهه پیش در دیداری با ایشان، هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور وقت به آمریکا، بر ضرورت مطالعه منابع مرتبط با این کشور تأکید شد و حتی کتاب‌هایی برای آشنایی بیشتر با موضوع معرفی کردند.

طباطبایی این خاطره را نشانه اهمیت مطالعه در سطوح مختلف مدیریتی دانست و افزود: آگاهی و شناخت از طریق مطالعه، در تصمیم‌گیری‌های مهم نیز نقش دارد و نمی‌توان از اهمیت کتاب در ارتقای سطح دانش و بینش جامعه غافل شد.

وی با بیان اینکه علم و دانش از مهم‌ترین سرچشمه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند، تصریح کرد: بخشی از اعتبار و جایگاه ایران در جهان به پشتوانه فرهنگی و تمدنی آن بازمی‌گردد؛ پشتوانه‌ای که ریشه‌های آن را می‌توان در کتاب، آموختن و دانش جست‌وجو کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در پایان با دعوت از مردم برای همراهی در ترویج فرهنگ مطالعه گفت: کتاب بخوانیم، کتاب هدیه بدهیم و با گسترش این فرهنگ، در تقویت سرمایه علمی و فرهنگی کشور سهیم باشیم.