به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یزدان‌یار در نشست ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات سفر نخست استاندار تهران، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و تعهدات باقی‌مانده تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه عملیاتی برای رفع موانع اجرای طرح‌های اولویت‌دار شمیرانات شد.

یزدان‌یار با تأکید بر ضرورت عبور از وعده‌محوری و حرکت به سمت نتیجه‌محوری اظهار کرد: ارزش سفر مسئولان به شهرستان باید در حل مشکلات مردم و ایجاد تحول در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نمایان شود و ملاک ارزیابی این سفرها، تعداد جلسات و مصوبات نیست، بلکه تغییراتی است که در زندگی شهروندان ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها در قبال مصوبات افزود: تصویب یک طرح پایان مسئولیت مدیر نیست، بلکه آغاز تعهد او برای اجرای آن است؛ بنابراین ارائه گزارش‌های اداری نمی‌تواند جایگزین اقدام عملی شود و مدیران باید به‌جای تکرار دلایل تأخیر، برای رفع موانع راهکار مشخص ارائه دهند و تا حصول نتیجه پیگیر اجرای تعهدات باشند.

سرپرست فرمانداری شمیرانات حفظ اعتماد عمومی را نیز مستلزم اجرای تصمیمات دانست و تصریح کرد: مطالباتی که به نام مردم مطرح و برای رفع مشکلات آنان تصویب می‌شود، باید به مرحله اجرا برسد و هیچ توجیهی نباید موجب توقف پروژه‌ها یا بلاتکلیفی مطالبات عمومی شود.

یزدان‌یار دومین سفر استاندار تهران به شمیرانات را فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها و تعیین تکلیف تعهدات معوق برشمرد و گفت: پیش از این سفر باید وضعیت هر مصوبه به‌صورت شفاف مشخص شود و دستگاه‌های مسئول با برنامه اجرایی، زمان‌بندی واقع‌بینانه و تعیین مسئول پیگیری در این مسیر اقدام کنند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه پیچیدگی‌های اداری نباید روند خدمت‌رسانی را متوقف کند، خاطرنشان کرد: مردم نباید هزینه ناهماهنگی دستگاه‌ها، واگذاری مسئولیت‌ها به یکدیگر و طولانی شدن فرآیندهای اداری را بپردازند و مجموعه‌هایی که در اجرای یک طرح مسئولیت مشترک دارند، باید با تعامل و هماهنگی موانع را برطرف کنند.

سرپرست فرمانداری شمیرانات در ادامه، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را میزان پیشرفت واقعی پروژه‌ها، رفع موانع و تحقق تعهدات اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد دومین سفر استاندار تهران به این شهرستان، زمینه عبور از تعهدات باقی‌مانده و آغاز مرحله تازه‌ای از اقدامات اجرایی و خدمت‌رسانی را فراهم کند.

در ادامه این نشست، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی آخرین وضعیت پروژه‌ها و تعهدات خود را تشریح کردند و ضمن بیان محدودیت‌ها و موانع موجود، راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌ها و تعیین تکلیف مصوبات بلاتکلیف را مورد بررسی قرار دادند. همچنین بر پیگیری منسجم‌تر تعهدات و هماهنگی میان دستگاه‌ها برای تبدیل تصمیمات به نتایج ملموس برای شهروندان تأکید شد.