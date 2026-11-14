به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر شنبه در تشریح مصوبات جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل مازندران که به ریاست مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت و ساماندهی سواحل استان از موضوعات مهم و مستمر در دستور کار مدیریت اجرایی مازندران است و نشست‌های این کمیته در طول سال با هدف بررسی مسائل و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورهای مورد بررسی در این نشست افزود: تدوین و اجرای طرح‌های کارآمد برای مدیریت نوار ساحلی و پهنه دریایی از جمله موضوعات اصلی جلسه بود و طرح‌های مرتبط با این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت تا تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت سواحل اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران همچنین به بررسی روند اجرای پروژه‌های مارینا در استان اشاره کرد و گفت: در این جلسه آخرین وضعیت طرح‌های در دست ساخت بررسی شد و بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌هایی که روند اجرایی مناسبی دارند، تأکید شد.

دادبود ادامه داد: همچنین مقرر شد موانع و مشکلات پروژه‌هایی که با تأخیر مواجه هستند، به‌صورت دقیق بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای آن‌ها اتخاذ شود.

وی برخورد با تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم سواحل را از دیگر محورهای مهم این نشست عنوان کرد و افزود: گزارش تخلفات صورت‌گرفته در نوار ساحلی ارائه شد و بر اساس تصمیمات اتخاذشده، دستگاه‌های مسئول موظف شدند اقدامات فوری را در دو بخش حقوقی و قضایی و همچنین اجرایی برای برخورد با متخلفان و حفاظت از حریم ساحلی دنبال کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای تصمیمات این کمیته خاطرنشان کرد: پیگیری مصوبات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری انجام می‌شود تا اقدامات پیش‌بینی‌شده در حوزه ساماندهی و مدیریت سواحل با جدیت دنبال شود.