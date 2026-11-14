به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن عناصر وابسته به سعودی در استان لحج خبر داد.

وی افزود: مرکز تجمع نیروهای تحت فرماندهی بدر الحربی در منطقه خرز در استان لحج با چندین موشک بالستیک هدف قرار گرفت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: در جریان این حملات موشکی دهها نفر از عناصر دشمن کشته و زخمی شدند و بسیاری از تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.

پیش از این، حزام الاسد عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرده بود: نیروهای مسلح یمن هنوز وارد نبرد واقعی نشده اند و تشدید همه جانبه درگیری ها ممکن است به فروپاشی رژیم آل سعود سعودی منجر شود. ساختار حکومتی عربستان سعودی شکننده و متکی به چاه های نفت است. عملیات نیروهای مسلح یمن پیامدهای گسترده ای به دنبال دارد اما آنها هنوز اقدام به تشدید گسترده درگیری ها نکرده اند. تمامی فرماندهان و افسرانی که تجاوز نظامی علیه یمن را مدیریت می کنند تابعیت سعودی دارند. پیروزی نیروهای مسلح یمن در دو نبرد ساحل غربی و استان تعز فشار سنگینی بر ریاض و حتی واشنگتن وارد کرده است.مردم یمن از موضع دفاعی وارد عمل شده اند و آغاز تجاوز نبوده اند. روند تولید تسلیحات نظامی در یمن مسیری راهبردی، بلندمدت و مستمر است.