به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز شنبه در آیین تجلیل از کتابداران و فعالان کتاب‌خوانی که به‌مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین وجه تمایز بین انسان‌ها از نظر قرآن، دانستن و ندانستن است و اشرافیت به علوم مختلف و از جمله هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، محور توسعه بوده و باید دانش‌آموزان و جوانان مطالعات لازم در این راستا داشته باشند.

وی افزود: اشرافیت به گذشته و تاریخ نیز از جمله ملزومات تلاش برای توسعه است و برای انتقال این میراث فرهنگی به نسل جوان، باید این میراث را حفظ و در ترویج کتاب‌خوانی و آگاهی از تاریخ گذشته اقدام کنیم.

استاندار اردبیل نقش دستگاه‌های اجرایی در ترویج و توسعه کتاب‌خوانی را دارای اهمیت دانست و بیان کرد: باید فرهنگ‌سازی‌های لازم از سوی نهادهای مرتبط از جمله دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش برای افزایش سرانه ۸درصدی مطالعات غیردرسی صورت گیرد.

امامی یگانه تصریح کرد: لازم است به غیر از مطالعات درسی، مطالعه‌ای که شاکله فکری و مسؤولیت‌پذیری را در دانش‌آموزان تشکیل می‌دهد، انجام شود.

وی توجه به تدریس کتاب‌های مهارت‌محور در دانشگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی نیازمند نیروهای ماهر و تربیت‌یافته هستند و این در حالی است که نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی ما فاقد مهارت هستند.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل وظایف نهاد کتابخانه‌های استان برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای را یادآور شد و افزود: اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای اختصاص یافته و شهرداری‌ها نیز باید کتابخانه‌های محلی را گسترش دهند.

امامی یگانه با بیان اینکه گرایش به سمت مطالعات پراکنده در فضای مجازی افزایش یافته است، تصریح کرد: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه کتاب و کتاب صوتی، رسانه‌ها باید وارد میدان شوند تا از تمرکز صرف بر فضای مجازی که اطلاعات پراکنده و ناقص ارائه می‌کند، جلوگیری شود.

گفتنی است در این آیین با حضور استاندار اردبیل از کتابداران نمونه و کتاب‌خوانان فعال استان تجلیل شد.