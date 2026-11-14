مریم کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان اظهار کرد: این جلسه که عصر امروز با حضور مدیرکل مدیریت بحران و سایر اعضای کارگروه برگزار شد مصوباتی داشت که از جمله آن ها اجرای طرح زوج و فرد ترافیک از درب منازل و لغو اردوهای دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه طرح زوج و فرد ترافیک از ساعت ۹ تا ۱۳ ظهر و ۱۶ تا ۲۰ شب طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲۴ و ۲۵ آبان) اجرا می‌شود، گفت: مدارس فردا تعطیل نیست و کلاس‌های درس به روال عادی برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: بر اساس مصوبه امروز، شهرداری موظف است از آتش زدن پسماند و برگ‌ها جلوگیری کند و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز طی ۴۸ ساعت آینده محدود شود؛ همچنین فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی به‌ویژه در محدوده مرکزی شهر اصفهان طی فردا و پس‌فردا متوقف خواهد شد.

کرمانی با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از اواخر وقت روز دوشنبه و روز سه‌شنبه شرایط جوی بهبود می‌یابد.

وی درباره وضعیت نیروگاه شهید منتظری نیز گفت: در حال حاضر واحدهای این نیروگاه با سوخت مازوت فعالیت می‌کنند اما نیروگاه اصفهان از سوخت گاز استفاده می‌کند.

به گزارش مهر، شاخص آلودگی هوای شهر اصفهان در ساعت انتشار این خبر با میانگین ۱۳۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هواشناسی اصفهان امروز با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که به سبب تشدید سکون جوی طی روز یکشنبه احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها و در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها، در حد بسیار ناسالم وجود دارد.