به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: نظام بانکی باید طرح‌های مرتبط با امنیت غذایی کشور، به‌ویژه پروژه‌های تولید محصولات کشاورزی را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان بوشهر در بخش کشاورزی افزود: تولید گندم، محصولات خارج از فصل و خرما در کنار ظرفیت‌های گسترده پرورش آبزیان از جمله ماهی و میگو، فرصت‌های مهمی برای رونق اقتصادی استان فراهم کرده است که در شرایط کنونی کشور باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

ضرورت ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حذف واسطه‌های غیرضروری در بازار محصولات کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات و استفاده از تجربه‌هایی مانند بازارچه‌های شهرداری تهران، زمینه حمایت هم‌زمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

پورکبگانی ادامه داد: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی علاوه بر کمک به بهبود معیشت کشاورزان، می‌تواند در تأمین مایحتاج عمومی و کاهش هزینه‌های دسترسی مردم به محصولات تولیدی مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت سازمان تعاون روستایی خاطرنشان کرد: این سازمان باید با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود، نقش فعال‌تری در عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و پشتیبانی از تولیدکنندگان ایفا کند.

سرمایه در گردش؛ نیاز اصلی کشاورزان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر جایگاه کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بهره‌برداران و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشاورزی از اولویت‌هایی است که نظام بانکی باید با جدیت دنبال کند.

پورکبگانی در پایان با اشاره به سهم و جایگاه استان بوشهر در تولید محصولات کشاورزی و مشارکت در تولید ناخالص ملی کشور، خواستار توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی به ظرفیت‌ها، نیازها و طرح‌های توسعه‌ای این استان شد.