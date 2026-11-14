به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کردستان، مجامع سالیانه را فرصتی برای ارزیابی عملکرد هیأت‌ها و برنامه‌ریزی برای آینده دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود هیأت‌های ورزشی با بررسی نقاط قوت و ضعف خود، برای ارتقای فعالیت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی ورزش زورخانه‌ای افزود: این رشته صرفاً یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه بر پایه اخلاق، آیین پهلوانی و ارزش‌های فرهنگی استوار است و کردستان نیز از پیشکسوتان، مرشدان و قهرمانان توانمندی در این حوزه برخوردار است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان یکی از مطالبات اصلی این اداره کل را تقویت همدلی و انسجام در مجموعه ورزش زورخانه‌ای استان عنوان کرد و گفت: با وجود برگزاری انتخابات و آغاز فعالیت مدیریت جدید هیأت، هنوز همگرایی مورد انتظار در این مجموعه به‌طور کامل شکل نگرفته است.

خاکی تأکید کرد: اداره هیأت نباید به گروه یا افراد محدودی متکی باشد، بلکه باید زمینه حضور و فعالیت همه پیشکسوتان، مربیان، داوران و علاقه‌مندان توانمند فراهم شود تا از تمام سرمایه‌های انسانی این رشته استفاده شود.

وی با انتقاد از تناسب نداشتن آمار ورزشکاران سازمان‌یافته با ظرفیت‌های ورزش زورخانه‌ای کردستان، خواستار برنامه‌ریزی جدی‌تر هیأت برای جذب ورزشکاران جدید و فعال‌سازی شهرستان‌ها شد و افزود: کاهش شمار ورزشکاران سازمان‌یافته در برخی شهرستان‌ها قابل قبول نیست و باید برای افزایش مشارکت نوجوانان و جوانان اقدامات مؤثری انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان علاقه و تعصب فعالان این رشته را از سرمایه‌های ارزشمند آن دانست و بیان کرد: بسیاری از ورزشکاران و پیشکسوتان بدون چشمداشت مالی در این حوزه فعالیت می‌کنند و باید با فراهم کردن فضای مناسب، از انگیزه و توانمندی آنان برای توسعه ورزش زورخانه‌ای بهره برد.

پیگیری توسعه زیرساخت‌های زورخانه‌ای در شهرستان‌ها

خاکی در ادامه به ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزش زورخانه‌ای اشاره کرد و گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، پیگیری ایجاد و توسعه فضاهای مورد نیاز در شهرستان‌هایی از جمله مریوان و دیواندره را در دستور کار دارد.

وی افزود: موضوع احداث زورخانه در مریوان از طریق ظرفیت‌های قانونی و دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود و در دیواندره نیز بررسی‌هایی برای بهره‌گیری موقت از فضای مناسب انجام شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان برگزاری مسابقات و رویدادهای ملی را از عوامل مؤثر در ارتقای سطح فنی رشته‌های ورزشی دانست و اظهار کرد: میزبانی رقابت‌های کشوری علاوه بر ایجاد انگیزه در ورزشکاران، زمینه انتقال تجربه و ارتقای دانش مربیان و داوران را فراهم می‌کند.

خاکی اعلام کرد: کردستان آمادگی دارد با همکاری فدراسیون، میزبان رویدادهای ملی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی باشد و انتظار می‌رود فدراسیون نیز توجه بیشتری به ظرفیت‌های این استان داشته باشد.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، ارتقای سطح مربیان و داوران و آموزش مرشدی را از دیگر نیازهای این رشته برشمرد و گفت: استفاده از توان فنی و تخصصی موجود در استان می‌تواند به رشد و تقویت ورزش زورخانه‌ای کمک کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین با اشاره به فعالیت زورخانه‌های خصوصی در استان، حمایت از این مجموعه‌ها را ضروری دانست و افزود: این مراکز با وجود محدودیت‌ها، سهم مؤثری در حفظ و گسترش ورزش پهلوانی دارند.

خاکی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همدلی، ثبات مدیریتی و تعامل میان فدراسیون، هیأت استانی و فعالان این رشته، زمینه ارتقای جایگاه ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کردستان در سطح کشور فراهم شود.