به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از احتمال قطع یا افت فشار گاز در شهر کوزران به‌دلیل انجام عملیات تعمیراتی در شبکه گازرسانی خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز این شهر روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت انجام تعمیرات خطوط گازرسانی، از مشترکان خواست در مدت اجرای این عملیات، شیرهای گاز را بسته نگه دارند.

در این اطلاعیه همچنین بر خودداری جدی شهروندان از هرگونه دستکاری رگولاتورهای گاز تأکید شده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان از صبوری و همراهی مشترکان شهر کوزران در زمان اجرای عملیات تعمیراتی قدردانی کرد.