به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی، معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حرکت ناوگان در این مسیر هر روز از بندرلنگه ساعت ۱۳، از ترمینال مسافربری بندرعباس ساعت ۱۷ و از ایستگاه راه جغین‌انبار ساعت ۱۸ انجام می‌شود.

وی افزود: راه‌اندازی این سرویس با هدف تسهیل جابه‌جایی مسافران، افزایش دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای سفرهای بین‌شهری صورت گرفته است.

کرمی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات منظم مسافربری در محورهای مواصلاتی استان، خاطرنشان کرد: استمرار این خدمات می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رفاه مسافران و ساماندهی سفرهای جاده‌ای داشته باشد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کردو گفت: با همکاری فعالان حوزه حمل‌ونقل و همراهی دستگاه‌های مرتبط، زمینه ارائه خدمات ایمن، منظم و مطلوب به مسافران در مسیرهای ارتباطی استان بیش از پیش فراهم شود.