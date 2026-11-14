به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی باران‌چشمه عصر شنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کردستان، با اشاره به ضرورت حضور رئیس فدراسیون در مجامع استانی اظهار کرد: این نشست‌ها فرصتی برای شنیدن مستقیم مشکلات، بررسی مطالبات و پیگیری مسائل هیئت‌هاست و انتظار می‌رود اعضای مجمع نیز دیدگاه‌ها و انتقادهای خود را صریح مطرح کنند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع مالی فدراسیون‌ها افزود: شرایط فعلی، تأمین منابع مالی از سوی دولت و حامیان بخش خصوصی را دشوار کرده و هیأت‌های استانی نیز باید متناسب با این واقعیت‌ها، انتظارات خود را تنظیم کنند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور با تأکید بر ضرورت درآمدزایی مستقل هیئت‌ها گفت: نباید تمام نگاه مجموعه‌های استانی به اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان یا فدراسیون باشد، بلکه باید با شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی، شهرداری‌ها، استانداری، شرکت‌ها و بخش خصوصی برای جذب منابع مالی اقدام کنند.

باران‌چشمه با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در تأمین اعتبار برای توسعه این رشته ورزشی بیان کرد: در بعضی استان‌ها با بهره‌گیری از ارتباطات و ظرفیت بخش خصوصی، منابع قابل توجهی برای خرید تجهیزات، توسعه زورخانه‌ها و برگزاری رویدادها جذب شده است و کردستان نیز می‌تواند از این تجربه‌ها استفاده کند.

وی از اختصاص اعتبار برای تأمین تجهیزات ورزش زورخانه‌ای خبر داد و افزود: این اعتبار برای خرید تجهیزات تخصصی در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی شده است تا اقلام مورد نیاز رشته‌های مختلف و رده‌های سنی تا پایان سال تأمین شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور با بیان اینکه تأمین تجهیزات به‌تنهایی برای توسعه این ورزش کافی نیست، تصریح کرد: هیأت‌های استانی نیز باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند و با جذب حمایت‌های محلی، زمینه تجهیز و فعال‌سازی زورخانه‌ها را فراهم آورند.

فعال‌سازی هیئت‌های شهرستانی در اولویت قرار گیرد

باران‌چشمه یکی از مشکلات ورزش زورخانه‌ای کردستان را غیبت و کم‌رنگ بودن فعالیت برخی شهرستان‌ها دانست و گفت: حضور نداشتن نمایندگان تعدادی از شهرستان‌ها در مجمع نشان می‌دهد که برای گسترش این رشته در سطح استان باید جدیت بیشتری به خرج داد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه ورزش زورخانه‌ای نباید به مرکز استان محدود شود، افزود: در شهرستان‌هایی که سالن ورزشی وجود دارد، می‌توان با شناسایی و تأمین مربیان مورد نیاز، این رشته را راه‌اندازی و زمینه حضور نوجوانان و جوانان را فراهم کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور از هیئت استان خواست با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، وضعیت شهرستان‌ها را پیگیری کند و اظهار کرد: انتظار داریم حداکثر ظرف دو ماه آینده، زمینه تشکیل و فعال‌سازی هیأت‌های شهرستانی فراهم شود تا هیچ شهرستانی از برنامه‌های توسعه این ورزش عقب نماند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه ورزش زورخانه‌ای تنها به اجرای حرکات در گود محدود نمی‌شود، گفت: کشتی پهلوانی و هنر مرشدی نیز بخش‌های مهم این مجموعه هستند و باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرند.

باران‌چشمه حمایت از توسعه کشتی پهلوانی را ضروری دانست و افزود: باید برای شناسایی استعدادها، تأمین امکانات تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی این رشته برنامه‌ریزی شود و از ظرفیت پیشکسوتان و فعالان فنی برای رشد آن استفاده کرد.

حفظ حرمت زورخانه و جایگاه مرشد یک ضرورت فرهنگی است

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور با اشاره به جایگاه معنوی و فرهنگی زورخانه اظهار کرد: این مکان از حرمت و قداست خاصی برخوردار است و همه مسئولان، مربیان و فعالان این رشته باید در حفظ شأن و جایگاه آن حساسیت داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت آداب و سنت‌های زورخانه‌ای افزود: مرشد ستون اصلی و هدایتگر فضای فرهنگی زورخانه است و باید در انتخاب اشعار و مطالبی که در گود خوانده می‌شود، دقت و حساسیت لازم وجود داشته باشد تا شأن این ورزش آیینی حفظ شود.

باران‌چشمه همچنین خواستار توجه بیشتر به پیشکسوتان و بزرگان این رشته شد و گفت: انتقال تجربه و حفظ اصالت‌های ورزش پهلوانی باید در کنار توسعه فنی و قهرمانی دنبال شود.

کردستان با کنار گذاشتن اختلافات می‌تواند به جایگاه گذشته بازگردد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ورزش زورخانه‌ای کردستان تأکید کرد: این استان از پیشینه و استعدادهای ارزشمندی برخوردار است و با تقویت همدلی و کنار گذاشتن اختلاف سلیقه‌ها می‌تواند جایگاه شایسته خود را در سطح کشور بازیابد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور از آمادگی فدراسیون برای حمایت از برنامه‌های آموزشی و فنی استان خبر داد و افزود: برگزاری دوره‌های مربیگری، داوری و مرشدی و همچنین کمک در زمینه تأمین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌ها از جمله زمینه‌هایی است که فدراسیون برای همکاری در آنها آمادگی دارد.

باران‌چشمه با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های دوستانه و کارشناسی برای حل اختلافات موجود در مجموعه هیئت استان گفت: از مسئولان و پیشکسوتان انتظار دارم با محوریت مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، جلساتی برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها برگزار کنند و اجازه ندهند اختلافات مانع پیشرفت این رشته شود.

وی با یادآوری اجرای برنامه‌های ورزش زورخانه‌ای در حسینیه امام خمینی (ره) و توجه ویژه رهبر شهید به این ورزش اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای میراثی ارزشمند از گذشتگان است که امروز به امانت در اختیار ما قرار دارد و باید آن را با حفظ اصالت‌ها به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور در پایان با تأکید بر مسئولیت فعالان این رشته در قبال میراث فرهنگی و ورزشی کشور خاطرنشان کرد: پیشکسوتان، قهرمانان، مربیان و مدیران همه در قبال حفظ این میراث مسئول هستند و باید با وحدت، همکاری و روحیه پهلوانی برای اعتلای ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی تلاش کنند.