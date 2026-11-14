به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «پنج قصه از پنج ستاره» با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود، فردا یکشنبه، ساعت ۱۶ در سالن کنفرانس این اداره برگزار خواهد شد.

این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌های تألیفی پنج نویسنده کودک و نوجوان است که با هدف حمایت از استعدادهای ادبی نسل جدید و تشویق کودکان و نوجوانان به فعالیت در عرصه نویسندگی و داستان‌نویسی منتشر شده است.

در این مجموعه داستان‌هایی از آرنیکا لشنی، آرسام دالوندی، محنا لیریایی، هلیا رسولیان و ماهور فروغی گردآوری شده و طاهره اسکندری، از فعالان حوزه ادبیات و داستان‌نویسی کودک و نوجوان، مسئولیت گردآوری این اثر را بر عهده داشته است.

این آیین با هدف پاسداشت خلاقیت و استعدادهای ادبی کودکان و نوجوانان و معرفی آثار و توانمندی‌های نسل آینده نویسندگان برگزار می‌شود.