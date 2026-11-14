به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر شنبه در نشست مشترک با استاندار بوشهر، مدیران بانکی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: حمایت از طرح‌های پیشران و نیمه‌تمام بخش کشاورزی در استان بوشهر، به‌ویژه شهرستان دشتستان، باید در اولویت برنامه‌های حمایتی نظام بانکی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام کشاورزی افزود: طرح‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، برای تکمیل و بهره‌برداری به تزریق سرمایه ثابت نیازمند هستند و حمایت از این پروژه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، رونق تولید، خلق ثروت و افزایش رفاه عمومی در منطقه باشد.

ضرورت حمایت مالی از کشاورزان دشتستان

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش کشاورزان مناطق شبانکاره، بوشکان و ارم خاطرنشان کرد: کشاورزان این مناطق با وجود تورم سنگین و افزایش هزینه‌های تولید، در نیمه دوم سال نقش مهمی در تأمین محصولات غذایی و زراعی کشور ایفا می‌کنند.

رضایی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی تولیدکنندگان تصریح کرد: کشاورزان علاوه بر تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه فعالیت، به انعطاف در بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز نیاز مبرم دارند و انتظار می‌رود بانک با اتخاذ رویکردی حمایتی، شرایط بازپرداخت منابع مالی را متناسب با وضعیت تولید و درآمد کشاورزان تنظیم کند.

وی تأکید کرد: کاهش فشارهای مالی بر کشاورزان و تسهیل دسترسی آنان به منابع اعتباری می‌تواند به استمرار تولید، حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت‌های کشاورزی دشتستان و استان بوشهر کمک کند.