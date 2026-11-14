به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی روز شنبه در نشست نهضت مدرسه‌سازی استان البرز اظهار کرد: با توجه به نیاز استان به توسعه فضاهای آموزشی، لازم است روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود و تکمیل مدارس در مناطقی که با تراکم بالای جمعیت دانش‌آموزی مواجه هستند، در اولویت قرار گیرد.



وی با اشاره به ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: در طراحی و اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی باید ظرفیت ایجاد اماکن تجاری مرتبط نیز پیش‌بینی شود تا آموزش و پرورش بتواند از محل درآمدهای حاصل، منابع پایداری برای توسعه، نوسازی و بهسازی مدارس در اختیار داشته باشد.



استاندار البرز همچنین بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی و نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق مورد نیاز مدارس باید در طراحی پروژه‌های جدید مورد توجه قرار گیرد.



عبداللهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ساخت مدارس جدید بیان کرد: در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته و رویکردهای مناسبی در طراحی و احداث فضاهای آموزشی جدید شکل گرفته است که باید با تداوم این روند، کیفیت و بهره‌وری مدارس نیز ارتقا یابد.



وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه هنرستان‌ها در کنار مدارس عمومی اظهار کرد: باید جهت‌گیری پروژه‌های مدرسه‌سازی به سمت احداث و توسعه هنرستان‌ها نیز سوق پیدا کند؛ چراکه آشنایی دانش‌آموزان با مهارت‌های فنی و تخصصی، علاوه بر افزایش اعتمادبه‌نفس، زمینه ورود مؤثرتر آنان به بازار کار و برخورداری از آینده شغلی مناسب‌تر را فراهم می‌کند.



استاندار البرز همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در کنار فضاهای آموزشی اظهار کرد: ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای باید در طراحی و اجرای پروژه‌های جدید مورد توجه قرار گیرد و همزمان با توجه به پایین بودن سرانه فضاهای ورزشی در برخی نقاط شهر، احداث سالن‌های ورزشی در مناطق مختلف شهری با جدیت دنبال شود تا زمینه دسترسی عادلانه‌تر شهروندان، به‌ویژه نسل جوان، به امکانات ورزشی فراهم آید.



در این نشست، وضعیت پروژه‌های مدرسه‌سازی در محمدشهر نیز مورد بررسی قرار گرفت و شهردار و یکی از اعضای شورای اسلامی این شهر گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای تخصیص اراضی با کاربری آموزشی و ورزشی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه ارائه کردند.